S&P 500 : Wall Street est attendue dans le rouge

Par Le 24 juillet 2024 à 14:41Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5522 / 5616 La Bourse de New York a fini en légère baisse mardi, après avoir vu les gains enregistrés dans le sillage des grandes valeurs technologiques. Le Dow Jones a perdu 0,14%, le Nasdaq, 0,06%, et l'indice élargi S&P 500, 0,16%. Le secteur des semi-conducteurs a subi de lourdes corrections, à l'instar de Paccar qui a enregistré une perte de 11 %, NXP de 7,6 %, On Semiconductor de 5 %, ainsi que Microchip et Comcast, tous deux affichant une baisse de 4 %. Les récentes publications des indicateurs PMI, jugés décevants ce mercredi, ont également entamé le moral des investisseurs, venant confirmer le ralentissement de l'économie européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, l'attention se portera sur les données des ventes de logements neufs à 16h00, suivies de près par les chiffres des stocks de pétrole brut du DOE à 16h30. L'indice S&P 500 est attendu en baisse de 0,9 % en préouverture, selon les contrats à terme. En données horaires, pas de changement, la dynamique demeure clairement haussière au-dessus des 5522 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 5450/5400 points comme premiers objectifs baissiers. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

