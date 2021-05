LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les principaux indices américains devraient ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs se montrant de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale (Fed) et les autres principales banques centrales maintiendront leur soutien monétaire malgré une poussée d'inflation à court terme.

Vers 13h20, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 0,3% à 34.356 points, tandis que celui sur l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,3% à 4.198,75 points. Dans le même temps, le contrat sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, prenait 0,4% à 13.707 points.

Les investisseurs craignaient qu'une hausse de l'inflation n'incite les responsables de la Fed à resserrer la politique monétaire qui a permis aux marchés de se remettre de la chute liée à la pandémie de Covid-19 l'année dernière. Bien que plusieurs banquiers centraux américains aient indiqué ces derniers jours qu'ils pourraient commencer à discuter d'une réduction des mesures de soutien, ils ont souligné qu' aucun changement de politique monétaire n'était imminent.

"Tous ces signaux de la Réserve fédérale montrent qu'il n'y a pas d'urgence à couper les liquidités", commente Savvas Savouri, économiste en chef chez Toscafund Asset Management.

L'apaisement des craintes liées à l'inflation et à la politique monétaire de la Fed a permis à l'indice de volatilité du Cboe - la jauge de la peur à Wall Street, également connue sous le nom de VIX - de tomber mercredi à 18,22, son plus bas niveau depuis début mai.

Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor de référence à dix ans s'inscrit à 1,566% mercredi, contre 1,558% mardi.

De son côté, le bitcoin regagne 7,6% à 40.513,67 dollars par rapport à son niveau de mardi après-midi. L'évolution de la cryptomonnaie a été particulièrement volatile en mai, en partie à cause des craintes que la Chine ne renforce sa réglementation à son encontre.

Parmi les rendez-vous de la journée, les investisseurs suivront deux allocutions du vice-président de la Fed, Randal Quarles, l'une sur la régulation du secteur de l'assurance et l'autre sur les perspectives économiques.

Les dirigeants des banques américaines JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo interviendront, à partir de 16h00, devant la Commission bancaire du Sénat pour la "Supervision annuelle des entreprises de Wall Street".

VALEURS A SUIVRE, variations en préouverture:

-Exxon Mobil (-2,3%), le premier groupe pétrolier américain, réunit virtuellement ses actionnaires ce mercredi, à partir de 16h30 (heure de Paris), avec, au cœur des débats, sa stratégie en faveur du climat critiquée depuis la fin 2020 par le fonds activiste Engie No.1.

-La chaîne de magasins de vêtements Nordstrom (-6%) a publié mardi soir une perte plus importante que prévu de 166 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, au titre du premier trimestre. Le détaillant a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,01 milliards de dollars, contre 2,12 milliards de dollars l'année précédente.

EVENEMENTS A VENIR:

-16h00: Allocution pré-enregistrée du vice-président de la Fed, Randal Quarles

-16h00: Intervention des patrons de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo devant la Commission bancaire du Sénat pour la "Supervision annuelle des entreprises de Wall Street"

-21h00: Allocution du vice-président de la Fed, Randal Quarles, en visio-conférence

