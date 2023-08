(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les résultats moroses de Spirit et d'Expedia font baisser les valeurs du voyage.

* PayPal chute après des marges faibles au deuxième trimestre

* Qualcomm dégringole après avoir signalé que l'effondrement des smartphones l'affectait encore davantage

* Les indices sont en baisse : Dow 0,01%, S&P 500 0,09%, Nasdaq 0,01%.

août 3 (Reuters) -

L'indice S&P 500 s'est maintenu près de la ligne droite dans un marché agité jeudi après-midi, les investisseurs mettant en balance une nouvelle hausse des rendements du Trésor et la dernière série de données économiques et de résultats.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,198% au cours de la séance, son plus haut niveau depuis novembre, prolongeant sa hausse de la veille à la suite de l'abaissement par Fitch de la note de crédit la plus élevée des Etats-Unis.

Il s'agit d'un report de la peur d'hier. Les personnes qui ont été touchées hier et qui n'ont pas eu l'occasion de sortir sont sorties ce matin", a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network, "mais les acheteurs se manifestent à leur tour. Nous sommes donc plus dans l'avidité que dans la peur à ce stade.

Un rapport du département du travail a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, tandis que les licenciements sont tombés à leur plus bas niveau depuis 11 mois en juillet, les conditions du marché de l'emploi restant tendues.

Les investisseurs attendaient le rapport sur l'emploi de juillet, prévu pour vendredi.

Un autre rapport a montré que le secteur des services américain a ralenti en juillet, mais que les entreprises ont dû faire face à des prix plus élevés pour les intrants alors que la demande a continué à se maintenir. Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que l'inflation américaine restait trop élevée, bien que les dernières données indiquent un relâchement des pressions sur les prix.

À 14:27 p.m. ET

(1827 GMT)

Le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 3,32 points, soit 0,01%, à 35 279,2, le S&P 500 a glissé de 3,89 points, soit 0,09%, à 4 509,5 et le Nasdaq Composite a légèrement baissé de 1,46 points, soit 0,01%, à 13 971,99.

L'indice de volatilité Cboe, la jauge de la peur à Wall Street, a brièvement atteint un plus haut de deux mois et était en dernière position à 16,11.

Après la clôture du marché, Apple et Amazon.com devraient publier leurs résultats trimestriels. Au cours de la séance, le fabricant de l'iPhone a perdu 0,5 %, tandis que le géant du commerce électronique a gagné 0,8 %.

Les actions de Qualcomm ont chuté de 9 % après que des prévisions sombres aient signalé que le plus grand fabricant de puces pour smartphones souffrirait davantage de l'effondrement actuel du marché de l'électronique grand public.

PayPal Holdings a chuté de 11,5 %, les investisseurs ayant été déçus par la marge d'exploitation trimestrielle de la société de paiement, même si les dirigeants ont déclaré qu'ils s'attendaient à une amélioration.

Les valeurs du secteur du voyage aux États-Unis ont chuté en raison des rapports trimestriels négatifs de Spirit Airlines et d'Expedia, qui ont amplifié les craintes d'un ralentissement de la demande intérieure après un fort rebond par rapport aux niveaux les plus bas de la pandémie.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,64 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,00 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux records et 73 nouveaux records à la baisse. (Reportage d'Echo Wang à New York, de Shubham Batra et de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva et de David Gregorio)