Les actions américaines ont été modérées mercredi, les perspectives moroses de FedEx ayant sapé l'élan haussier de Wall Street, qui avait été stimulé par la baisse des taux d'intérêt et le virage dovish de la Réserve fédérale.

Le S&P 500 et le Dow Jones sont restés pratiquement inchangés, le Nasdaq étant en tête, Alphabet ayant bondi après avoir annoncé des plans de restructuration de l'unité de vente de publicité de Google.

Après avoir enregistré sept gains hebdomadaires consécutifs, le S&P 500 se situe à moins de 1 % de son record historique de clôture. Atteindre un nouveau sommet de clôture confirmerait que l'indice de référence se trouve dans un marché haussier depuis qu'il a atteint le plancher du marché baissier en octobre 2022.

"(Les investisseurs) reçoivent des nouvelles comme les bénéfices de FedEx, qui n'étaient pas terribles, mais qui indiquent un ralentissement potentiel", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez GLOBALT à Atlanta. "D'un autre côté, les chiffres sur le moral des consommateurs ont été très positifs.

"Nous avons eu un rallye agressif en décembre et le sentiment des investisseurs est élevé, il est passé de baissier à haussier en un temps presque record", a ajouté M. Martin. "Les marchés se demandent donc ce qu'il faut faire maintenant.

À l'issue de sa réunion de mercredi dernier, le Comité fédéral de l'open market a indiqué qu'il avait atteint la fin de son cycle de resserrement et ouvert la porte à des baisses de taux au cours de l'année à venir.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a réaffirmé mardi dernier que la politique de réduction des taux dépendrait de la vitesse à laquelle l'inflation se ralentirait pour atteindre l'objectif annuel de 2 % fixé par la Fed.

À la dernière minute, les marchés financiers évaluaient à 69,6 % la probabilité que cette première baisse intervienne dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

Sur le plan économique, un bond plus important que prévu de la confiance des consommateurs américains et une augmentation surprise des ventes de logements existants ont contribué à faire repasser les principaux indices dans le vert.

Le département du commerce devrait conclure la semaine avec son troisième et dernier rapport sur le PIB du troisième trimestre jeudi, qui sera suivi vendredi par le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvrira la croissance des revenus, les dépenses de consommation et, surtout, l'inflation.

À 14h12 ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 21,61 points, soit 0,06%, pour atteindre 37 579,53, le S&P 500 a gagné 0,47 point, soit 0,01%, pour atteindre 4 768,84 et le Nasdaq Composite a ajouté 32,53 points, soit 0,22%, pour atteindre 15 035,76.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication ont été en tête des gains, tandis que les biens de consommation de base ont subi la plus forte baisse en pourcentage après que la société de produits alimentaires emballés General Mills a réduit ses prévisions de ventes.

FedEx a chuté de 10,9 % après que la société de livraison de colis a manqué les estimations de bénéfices trimestriels et a réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année.

Le concurrent de FedEx, United Parcel Service, a reculé de 0,9 %.

La société de conseil en gestion Aon a chuté de 5,9 % après avoir annoncé qu'elle achèterait le courtier en assurance privé NFP dans le cadre d'une transaction de 13,4 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,72 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,38 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux records sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 205 nouveaux records et 72 nouveaux plus bas.