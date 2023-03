NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en forte baisse vendredi après les remous provoqués par la faillite de SVB Financial et la publication de chiffres de l'emploi mitigés aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones (DJIA) a cédé 1,1%, à 31.909,64 points. Le S&P 500 a reculé de 1,5%, à 3.961,59 points, et le Nasdaq Composite a abandonné 1,8%, à 11.138,89 points.

Le DJIA a perdu 4,4% cette semaine, essuyant son plus fort repli hebdomadaire depuis le mois de juin dernier, et le S&P 500 a cédé 4,5%, sa plus forte baisse depuis septembre. Le Nasdaq a également abandonné 4,7% cette semaine.

Les Etats-Unis ont créé 311.000 emplois nets le mois dernier, a annoncé vendredi le département du Travail, contre 225.000 attendus par les économistes interrogés par le Wall Street Journal. Ce nombre élevé marque toutefois un ralentissement par rapport aux 504.000 postes créés en janvier. Le taux de chômage a en outre augmenté, à 3,6% contre 3,4% en janvier.

Le salaire horaire moyen a par ailleurs progressé de seulement 0,2% en février par rapport au mois précédent, tandis que le marché escomptait une hausse de 0,4%.

Ces chiffres étaient très attendus pour tenter d'anticiper les prochaines décisions sur les taux de la Réserve fédérale (Fed), qui s'est dite prête à durcir à nouveau sa politique si les prix et l'emploi ne donnaient pas les signes de ralentissement escomptés.

"J'y vois plus de bonnes nouvelles que de mauvaises", a indiqué Art Hogan, chef stratégiste de B Riley Wealth Management. "Le salaire horaire moyen s'est révélé inférieur aux attentes, le chômage a augmenté et le taux d'activité continue de progresser, ce qui est un point très positif", ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, le repli des taux de rendement s'est accentué après la parution du rapport sur l'emploi. Le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a chuté de 20 points de base, à 3,705%. Celui du titre du Trésor à deux ans a lâché 28 points de base, à 4,595%.

La tendance à la modération des salaires a conduit les investisseurs à réviser leurs anticipations de taux. Sur les marchés à terme, la probabilité d'un relèvement de 50 points de base des taux directeurs américains en mars est désormais évaluée à 39,5%, contre 68% jeudi, selon l'outil FedWatch du CME.

VALEURS A SUIVRE:

-Les autorités financières américaines ont décidé vendredi de fermer Silicon Valley Bank (suspendue) après ses récents déboires financiers, a annoncé l'organisme américain de garantie des dépôts bancaires, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Le régulateur a pris le contrôle de SVB par l'intermédiaire d'un établissement nouvellement créé et baptisé Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. L'ensemble des dépôts de la banque ont été transférés à cette entité.

-Les quatre géants bancaires JPMorgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, ont effacé jeudi près de 52 milliards de dollars de capitalisation boursière en cumulé après la chute de 60% de l'action SVB. Vendredi, BofA a perdu 0,9%, Citi a cédé 0,5%, et Goldman Sachs a chuté de 4,2%. ells Fargo abandonne 1,6%. JPMorgan s'adjuge toutefois 1,1%.

-L'action Oracle a perdu 3,2%, l'éditeur de logiciels professionnels ayant publié un chiffre d'affaires en hausse mais inférieur aux attentes au troisième trimestre de son exercice décalé.

-DocuSign a chuté de 22% après avoir alerté sur la détérioration de l'environnement économique. Les analystes ont également insisté sur l'intensification de la concurrence sur le marché de l'authentification électronique.

-Gap a fini en baisse de 6%. La chaîne d'habillement a fait part d'une perte plus élevée que prévu au dernier trimestre alors que son chiffre d'affaires a baissé de 6% sur la période.

-Walt Disney (-2,7%) pourrait relever de nouveaux les tarifs de sa plateforme Disney+ et céder les droits de certains programmes à des concurrents afin de parvenir à la rentabilité dans le streaming, a indiqué le directeur général du groupe, Robert Iger, lors d'une conférence médias et télécoms organisée par Morgan Stanley à San Francisco.

