NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé dans le vert mardi au terme d'une nouvelle séance volatile, alors que les investisseurs continuent d'évaluer les risques liés à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt.

Après une ouverture dans le rouge, l'indice Dow Jones (DJIA) s'est redressé en cours de séance pour finalement s'adjuger 0,8%, à 33.180,14 points. Initialement freiné par l'avertissement lancé par Target, l'indice élargi S&P 500 est parvenu à progresser de 1%, à 4.160,68 points. Le Nasdaq Composite a fini en hausse de 0,9%, à 12.175,23 points.

Parmi les statistiques du jour, le déficit commercial américain s'est réduit davantage que prévu en avril, à 87,1 milliards de dollars, après avoir atteint un niveau record en mars. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au prochain indice des prix à la consommation, attendu vendredi aux Etats-Unis, qui pourrait confirmer ou non une tendance au ralentissement de l'inflation.

Les inquiétudes au sujet du resserrement monétaire des banques centrales ont été alimentées par un relèvement des taux plus important que prévu en Australie. La Banque mondiale a par ailleurs abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale en raison de la guerre en Ukraine, et alerte sur les risques d'une "stagflation". L'institution de Washington prévoit désormais une hausse du produit intérieur brut mondial de 2,9% cette année, contre une prévision précédente de 4,1%.

"Nous sommes toujours dans cette valse-hésitation concernant la façon dont l'inflation et la croissance vont évoluer et la question de savoir s'il y aura une récession ou non", indique Fahad Kamal, responsable des investissements à Kleinwort Hambros.

"La décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) nous rappelle que les banques centrales peuvent nous surprendre en relevant les taux plus que prévu. Que faut-il en conclure concernant les futures décisions de la Fed ? De la BCE ?", ajoute-t-il. "Un resserrement plus vigoureux égale un plus grand risque de récession", souligne Fahad Kamal.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans a cédé 6 points de base, à 2,990%. Celui du titre à 2 ans a légèrement progressé, à 2,728%.

"Un taux [à 10 ans] à 3% montre que le marché n'a pas décidé si nous aurons une récession et, si oui, quelle en sera la gravité", indique Julien Lafargue, chef stratégiste à Barclays Private Bank.

VALEURS A SUIVRE:

-Kohl's (+8,2%) a annoncé mener des négociations avancées pour être rachetée par la holding spécialisée dans la distribution Franchise Group. Cette transaction pourrait valoriser la chaîne américaine de grands magasins à environ 8 milliards de dollars.

-Le distributeur Target (-2,3%) a lancé un avertissement sur ses résultats du deuxième trimestre, anticipant une dégradation de ses marges en raison de l'accumulation de ses stocks. Cette annonce a pesé sur le secteur de la distribution avant une stabilisation en fin de séance. Walmart a finalement perdu 1,3% et Costco a cédé 0,2%.

-Le laboratoire Novavax (+6,2%) a profité du vote du comité d'experts de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en faveur de l'autorisation de son vaccin anti-Covid. Ce soutien rend probable un feu vert du régulateur américain de la santé.

-Peloton Interactive (-0,4%) a annoncé que sa directrice financière, Jill Woodworth, avait démissionné quatre mois après son arrivée. Elle sera remplacée à partir du 13 juin par Liz Coddington, une ancienne responsable des finances d'Amazon Web Services, la filiale cloud du géant du commerce électronique.

-La compagnie ferroviaire Union Pacific (+1,6%) a revu en baisse ses prévisions de marge pour 2022 en citant l'augmentation de ses coûts.

-Bureau de New York, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela, Jérôme Batteau) ed: TVA-JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 16:38 ET (20:38 GMT)