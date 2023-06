(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* FedEx dégringole après des résultats décevants au quatrième trimestre

* Les valeurs cryptographiques gagnent du terrain alors que le bitcoin dépasse les 30 000 dollars

* Tesla dégringole après l'abaissement de la note de Barclays

* Les indices sont en baisse : Dow 0,05%, S&P 0,31%, Nasdaq 0,91%.

NEW YORK, 21 juin (Reuters) - Wall Street a prolongé son mouvement de vente mercredi, le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell devant le Congrès ayant renforcé la campagne de la banque centrale pour juguler l'inflation, tout en laissant entrevoir la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en passe d'enregistrer leur troisième baisse quotidienne consécutive, les valeurs dynamiques sensibles aux taux d'intérêt étant celles qui ont le plus pesé sur le Nasdaq, à forte composante technologique.

Tesla Inc, ainsi que les valeurs liées à l'intelligence artificielle telles que Microsoft Corp et Nvidia Corp ont été les plus importantes.

Lors de son témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, M. Powell a réaffirmé que la banque centrale restait "fermement déterminée à ramener l'inflation à son objectif de 2 %" et a déclaré qu'il serait "assez probable" que de futures hausses de taux soient envisagées si l'économie poursuivait sa trajectoire actuelle.

"M. Powell ne va pas s'écarter de ce qu'il a dit lors de la conférence de presse de la semaine dernière : la Fed va rester ferme jusqu'à ce que l'inflation atteigne 2 %", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities à New York. "La Fed maintient ce discours ferme parce qu'elle ne veut pas que les marchés se montrent trop enthousiastes.

À la dernière minute, les marchés financiers ont évalué à 79 % la probabilité d'une nouvelle hausse de 25 points de base des taux d'intérêt à l'issue de la réunion de politique monétaire de juillet, selon l'outil FedWatch de la CME.

A 14h00 ET, le Dow Jones Industrial Average a perdu 17,9 points, soit 0,05%, à 34 035,97, le S&P 500 a perdu 13,67 points, soit 0,31%, à 4 375,04 et le Nasdaq Composite a chuté de 124,88 points, soit 0,91%, à 13 542,41.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les valeurs énergétiques ont été en tête des gains, rebondissant après leur plus forte chute quotidienne depuis plus d'un mois. Les services de communication et la technologie ont subi les plus fortes baisses en pourcentage.

Tesla Inc a été le plus grand frein au S&P 500 et au Nasdaq, avec une baisse de 4,6 %. Barclays a abaissé sa note sur l'action de "surpondération" à "pondération égale", déclarant que le récent rallye du fabricant d'automobiles électriques était trop important par rapport aux fondamentaux.

Les sociétés de livraison de colis FedEx et United Parcel Service Inc. ont chuté respectivement de 2,7 % et de 2,1 %, après que FedEx a publié des résultats trimestriels décevants et déclaré que la baisse de la demande mondiale pèse sur ses marges bénéficiaires.

Les entreprises de crypto-monnaies, y compris Coinbase, Riot Platforms , Marathon Digital et Bit Digital, ont gagné entre 1,6 % et 5,2 %, alors que le Bitcon a franchi le niveau de 30 000 $.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,01 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,31 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux sommets et 104 nouveaux planchers. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shubham Batra, Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction d'Aurora Ellis)