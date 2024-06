Les indices boursiers américains ont reculé mardi après que les données sur le marché de l'emploi ont aggravé les inquiétudes concernant la faiblesse croissante de l'économie, tandis que des prises de bénéfices sur certains des titres les plus populaires de Wall Street ont accentué les pertes.

Les indices ont baissé après qu'un rapport du département du travail ait montré que les

les offres d'emploi

ont baissé à 8,05 millions en avril, ce qui est inférieur aux attentes de 8,35 millions, avant les chiffres très attendus de la masse salariale non agricole pour le mois de mai, qui doivent être publiés vendredi.

Ces données sont les dernières d'une série de rapports récents qui ont renforcé les craintes d'un ralentissement de la plus grande économie du monde, conduisant les marchés à s'attendre à un début plus rapide des réductions de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Les rendements des obligations du Trésor ont baissé à la suite de ce rapport. Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes concernant une réduction des taux d'intérêt en septembre se situent désormais autour de 65 %, contre moins de 50 % la semaine dernière.

Les preuves s'accumulent pour dire que la Fed devrait commencer à assouplir sa politique... moins de travailleurs démissionnent chaque mois, ce qui indique clairement qu'il y a moins de possibilités de gagner un salaire plus élevé en changeant d'emploi", a déclaré Ronald Temple, stratège en chef du marché chez Lazard.

Toutefois, les indices sont restés dans le rouge malgré le changement des prévisions de réduction des taux, certains acteurs du marché évoquant des prises de bénéfices dans les grandes capitalisations technologiques et les actions des sociétés à puce, qui ont été les principaux moteurs des récentes hausses de Wall Street.

Des titres tels qu'Amazon.com, Meta et Microsoft ont été parmi les plus importants freins à l'évolution de l'indice S&P 500, avec des baisses de l'ordre de

0.1

et

0.6

%. Les actions du secteur des semi-conducteurs ont perdu

1.4

%.

"L'absence de nouvelles concernant les entreprises suggère une tendance latérale du marché, ce qui semble être le cas actuellement. Les rendements élevés enregistrés depuis le début de l'année justifient des prises de bénéfices à court terme et certainement un rééquilibrage des portefeuilles", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef pour les actions chez U.S. Bank Wealth Management.

Par ailleurs, le département du commerce a indiqué que les commandes de produits manufacturés avaient augmenté de 0,7 % en avril, ce qui est supérieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,6 %.

Les compagnies pétrolières Exxon Mobil et Chevron ont chuté respectivement de 2,3 % et de 1,5 %, les inquiétudes concernant la demande ayant pesé sur les prix du brut. Les valeurs énergétiques ont été en tête des baisses sectorielles du S&P 500 avec une baisse de

1.5

%.

Les petites capitalisations, généralement plus sensibles aux attentes économiques, ont reculé de 1,2 %.

1.2

%, tandis que le secteur de l'immobilier, sensible aux taux d'intérêt, a gagné

0.9

%.

À 12:10 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 69,26 points, ou 0,18%, à 38 501,77, le S&P 500 était en baisse de 24,42 points, ou 0,46%, à 5 258,98, et le Nasdaq Composite était en baisse de 74,65 points, ou 0,44%, à 16 754,02.

Entre autres, Bath & Body Works a chuté de 14 % après une révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices trimestriels.

Axos Financial a plongé de 7,3 % après que Hindenburg Research a révélé une position courte sur le prêteur.

Paramount Global a perdu 4,1 % après que la société de diffusion en continu a déclaré qu'elle étudiait des options stratégiques ou une coentreprise pour le service de diffusion en continu Paramount+.

Les titres en baisse sont plus nombreux que les titres en hausse

dans une proportion de

un ratio de 1,85 contre 1 sur le NYSE

et de

un ratio de 2,15 contre 1 sur le Nasdaq

.

L'indice S&P a enregistré

10

nouveaux plus hauts et quatre nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré

25

nouveaux sommets et

92

nouveaux plus bas. (Reportage de Lisa Mattackal et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)