* GE et 3M en hausse grâce à des prévisions de bénéfices élevés pour l'ensemble de l'année.

* Les actions de RTX chutent en raison d'un problème de moteur d'avion Pratt & Whitney

* La confiance des consommateurs américains atteint son plus haut niveau depuis deux ans en juillet

* Les indices sont en hausse : Dow en hausse de 0,25%, S&P 500 en hausse de 0,43%, Nasdaq en hausse de 0,85%.

25 juillet (Reuters) - Les actions américaines ont progressé mardi grâce à l'enthousiasme renouvelé des investisseurs pour les résultats attendus des grandes sociétés technologiques Alphabet et Microsoft, ainsi qu'à des signes de résilience économique.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs avait atteint son plus haut niveau depuis deux ans en juillet, dans un contexte d'optimisme persistant à l'égard du marché du travail malgré les craintes d'une récession.

Les géants américains de la technologie devraient signaler la fin d'un ralentissement de près d'un an dans leurs activités liées à l'informatique dématérialisée, les dépenses technologiques et les publicités numériques étant susceptibles de reprendre.

Les résultats d'Alphabet et de Microsoft sont attendus après la cloche. Les actions du propriétaire de Google et du fabricant de Windows ont grimpé respectivement de 0,99 % et de 1,45 %.

La fascination des investisseurs pour l'intelligence artificielle est une influence positive pour les grandes entreprises technologiques, a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. "Lorsque vous avez autant d'enthousiasme pour un thème d'investissement spécifique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de raisons pour que les marchés bougent. C'est l'inertie.

La banque centrale américaine étant en passe de procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, les responsables politiques doivent choisir le poids à accorder aux données économiques récentes.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a progressé de près de 35,2 % cette année, aidé par les gains considérables réalisés par les entreprises de croissance à forte capitalisation sensibles aux taux d'intérêt, grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et à l'espoir d'une fin du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine.

"La technologie s'est terriblement vendue en 2022, il n'est donc pas surprenant qu'elle soit revenue en force parce que les investisseurs pensent que la Fed a terminé ou est sur le point de terminer son cycle de resserrement et c'est tout ce que veut le marché", a déclaré M. Jake Dollarhide, président-directeur général de Longbow Asset Management.

Les entreprises en dehors du secteur technologique affichent également de bonnes performances, car les valorisations plus faibles attirent les investisseurs.

Après avoir enregistré sa plus longue série de victoires en plus de six ans lundi, l'indice Dow Jones a progressé, même si une baisse de 0,99 % de Boeing a limité les gains.

RTX a chuté de 12,24% après avoir déclaré qu'un grand nombre de ses moteurs Pratt & Whitney GTF qui équipent les Airbus A320neo devront faire l'objet d'une "dépose et d'une inspection accélérées".

Le sous-indice S&P composite 1500 des compagnies aériennes de passagers a chuté de 3,45%, plombé par une chute de 9,64% d'Alaska Air après que les perspectives de croissance du chiffre d'affaires annuel de la compagnie aérienne aient été inférieures aux attentes.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 78,93 points, soit 0,22 %, pour atteindre 35 490,17 points, l'indice S&P 500 a gagné 18,03 points, soit 0,40 %, pour atteindre 4 572,67 points et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 111,07 points, soit 0,79 %, pour atteindre 14 169,94 points.

La plupart des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont été modérés. Cependant, les actions du secteur des matériaux ont gagné 1,93 % en raison de la hausse des prix des métaux, les investisseurs ayant accueilli favorablement les promesses de soutien de la réunion du Politburo en Chine.

General Electric a bondi de 6% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés, tandis que General Motors a chuté de 4,24% après avoir affiché une baisse de son bénéfice avant impôt ajusté et de ses marges sur son marché clé d'Amérique du Nord par rapport au trimestre précédent.

3M Co a augmenté de 5,29 %, le conglomérat industriel ayant relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Selon les données de Refinitiv, les bénéfices du S&P 500 devraient baisser de 7,7 % au deuxième trimestre.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,38 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,12 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 63 nouveaux sommets et 72 nouveaux planchers.