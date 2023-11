Les trois principaux indices boursiers de Wall Street n'ont guère progressé dans un sens ou dans l'autre lundi, les investisseurs attendant un chiffre crucial sur l'inflation qui pourrait influencer les attentes concernant la durée pendant laquelle la Réserve fédérale américaine maintiendra les taux d'intérêt à un niveau élevé.

Après le rebond des indices vendredi, les investisseurs se sont tournés vers les données de l'indice des prix à la consommation (IPC), qui doivent être publiées mardi matin. Les économistes s'attendent à une augmentation de 3,3 % pour le mois d'octobre, contre 3,7 % en septembre. Mais les prix de base devraient rester inchangés par rapport au mois précédent. "Tout le monde attend de voir ce qui se passera avec les données sur l'inflation dans la matinée", Michael ORourke, stratégiste en chef chez JonesTrading à Stamford, Connecticut.

Bien que l'IPC soit probablement la principale préoccupation, M. O'Rourke a déclaré que les investisseurs digéraient encore la baisse des perspectives de crédit de Moody's pour les États-Unis, publiée après la clôture du marché vendredi.

Vendredi, Moody's a abaissé la perspective de la note de crédit des États-Unis de "stable" à "négative", citant les déficits budgétaires importants et une diminution de l'accessibilité de la dette.

Cela s'ajoute à la réticence des investisseurs à prendre des décisions importantes avant la date limite du week-end qui pourrait entraîner la fermeture du gouvernement américain, a déclaré M. O'Rourke.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a dévoilé samedi une mesure républicaine de dépenses palliatives visant à éviter une fermeture du gouvernement, mais cette mesure s'est rapidement heurtée à l'opposition des législateurs des deux partis au Congrès.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 52,18 points, soit 0,15 %, à 34 335,28, le S&P 500 a perdu 0,82 point, soit 0,02 %, à 4 414,42 et le Nasdaq Composite a perdu 12,31 points, soit 0,09 %, à 13 785,80.

Les principaux indices boursiers américains ont rebondi depuis le début du mois, alimentés par des bénéfices plus importants que prévu et par l'espoir que les taux d'intérêt américains sont proches de leur maximum.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs ont intégré près de 86 % de chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt en décembre.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, l'énergie est celui qui a le plus progressé, avec une hausse de 0,7 %, tandis que les services publics sont ceux qui ont le plus perdu, avec une baisse de plus de 1 %.

Alors que les actions Tesla, en hausse de plus de 4 %, ont apporté un certain soutien à l'indice des biens de consommation discrétionnaire, les baisses des actions de poids lourds tels qu'Apple et Microsoft ont contribué à peser sur l'indice technologique du S&P 500.

Pour maintenir le Dow Jones à flot, Boeing a grimpé de 4,3 % après que Bloomberg News a rapporté que la Chine envisageait de reprendre ses achats d'avions 737 Max.

Par ailleurs, la compagnie Emirates de Dubaï a passé une commande de 90 Boeing 777X supplémentaires lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, lundi.

Les entreprises de technologie médicale ont progressé, Dexcom ajoutant 5 %, Insulet grimpant de plus de 6 % et Abbott augmentant de 2 %, les analystes ayant commenté les données sur les avantages cardiovasculaires du Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,08 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,02 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux records sur 52 semaines et 7 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 44 nouveaux records et 199 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel et Aurora Ellis)