Wall Street a évolué de manière latérale mercredi dans des échanges languissants, avec très peu de nouvelles susceptibles d'influencer le sentiment dans l'une ou l'autre direction, le S&P 500 restant juste en dessous de la confirmation d'un marché haussier.

Le volume a été faible et les trois principaux indices boursiers américains ont oscillé entre des gains et des pertes modestes, les trois étant en voie de réaliser des gains mensuels, trimestriels et annuels.

"Lorsque vous avez très peu de catalyseurs et une activité commerciale minimale, vous avez tendance à voir les tendances se poursuivre", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, Indiana.

"Il nous reste trois jours de négociation dans l'année", a-t-il ajouté. "Cela signifie qu'il reste trois jours pour récolter des impôts, trois jours pour faire de la poudre aux yeux... ce genre de choses peut être amplifié en raison de l'absence de volume de transactions.

L'indice S&P 500 se situait à 0,5 % en dessous de son record de clôture de 4 796,56 atteint le 3 janvier 2022.

Atteindre un nouveau record de clôture confirmerait que l'indice phare est entré dans un marché haussier lorsqu'il a atteint le creux de clôture du marché baissier en octobre 2022.

"Ce type d'étape est important car il peut générer de l'activité pour les investisseurs qui sont encore hésitants", a déclaré M. Carlson.

Dans le sillage des données de vendredi sur l'indice des prix PCE aux États-Unis, plus froides que prévu, les paris se raffermissent sur le fait que la Fed commencera à émettre sa première réduction de taux dès le mois de mars, ce qui soutient les actions sensibles aux taux d'intérêt et donne aux principaux indices de Wall Street une tendance à la hausse.

À la dernière minute, les marchés financiers ont évalué à 73,2 % la probabilité que les décideurs politiques réduisent le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base à l'issue de leur réunion de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

À 14:09PM ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 32,86 points, ou 0,09%, à 37 578,19, le S&P 500 a perdu 2,29 points, ou 0,05%, à 4 772,46 et le Nasdaq Composite a ajouté 0,88 points, ou 0,01%, à 15 075,45.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les biens de consommation de base ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que les actions du secteur de l'énergie, pénalisées par la chute des prix du pétrole brut, ont enregistré la plus forte baisse.

Les actions de Bit Digital ont bondi de 16,6 % à la suite de l'annonce par le mineur de bitcoins basé aux États-Unis de son intention de doubler ses opérations de minage.

Coherus BioSciences a augmenté de 22,9 % après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son dispositif d'administration de médicaments pour son traitement anti-infectieux.

Les actions de First Wave BioPharma ont bondi de 65,4 % après que le développeur de médicaments a accepté de vendre son médicament contre les maladies inflammatoires de l'intestin à une société dont l'identité n'a pas été révélée.

Cytokinetics a grimpé de 77,8 % après que son médicament expérimental contre les maladies cardiaques a atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé, ce qui le met sur la bonne voie pour concurrencer un traitement rival de Bristol Myers Squibb.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,46 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,23 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 46 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 204 nouveaux sommets et 52 nouveaux planchers. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shubham Batra et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction de David Gregorio)