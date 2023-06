(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Rivian annonce qu'il adoptera la norme de charge Tesla

* Les mises en chantier de logements neufs atteignent leur plus haut niveau depuis 13 mois

* Le président de la Fed, M. Powell, commence son témoignage de deux jours devant le Congrès mercredi.

* Les indices sont en baisse : Dow 0,52%, S&P 0,33%, Nasdaq 0,12%.

NEW YORK, 20 juin (Reuters) - Les valeurs de Wall Street se sont repliées mardi, les investisseurs entamant la semaine écourtée par les fêtes en prenant leurs bénéfices à la suite d'un rallye soutenu sur fond de signes d'affaiblissement de la demande mondiale.

Le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, demain, risque de faire bouger les marchés.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient dans le rouge, mais à des niveaux inférieurs à ceux de la séance, les super-majors pétroliers Exxon Mobil Corp et Chevron Corp faisant partie des poids les plus lourds.

La liquidation générale intervient après la plus longue série de gains hebdomadaires du Nasdaq depuis mars 2019 et la plus longue série de gains hebdomadaires du S&P 500 depuis novembre 2021.

À la clôture de vendredi, l'indice de référence S&P 500 avait progressé de 20 % au cours des douze derniers mois, et de plus de 14 % depuis le début de l'année.

"Le marché a connu une très forte hausse ces derniers temps, stimulée par les discussions sur l'IA, qui ont aidé les grandes entreprises technologiques", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "La hausse a été si forte qu'une certaine prise de bénéfices est naturelle. À un moment donné, les vendeurs vont intervenir et prendre leurs bénéfices."

Les investisseurs se tournent maintenant vers les deux jours de témoignage de Powell sur la politique monétaire devant le Congrès, en commençant par le Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis mercredi.

"Il y a toujours des spéculations baissières selon lesquelles la Fed va rester plus longtemps à un niveau plus élevé et ne va pas baisser ses taux de sitôt", a ajouté M. Ghriskey.

Les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande mondiale se sont accentuées après que la Chine ait réduit ses critères de prêt pour relancer la demande anémique, ce qui a compensé une augmentation de 21,7 % des mises en chantier, le plus grand bond mensuel en trente ans.

À 14h23 ET, le Dow Jones Industrial Average a perdu 176,8 points, soit 0,52%, à 34 122,32, le S&P 500 a perdu 14,38 points, soit 0,33%, à 4 395,21 et le Nasdaq Composite a chuté de 16,70 points, soit 0,12%, à 13 672,88.

Neuf des 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 ont baissé, avec en tête une chute de 2,4 % des actions du secteur de l'énergie, la plus forte baisse journalière du secteur depuis le début du mois, alors que les signes d'affaiblissement de la demande chinoise ont fait chuter les prix du pétrole brut.

Les rivaux des véhicules électriques Rivian Automotive Inc et Tesla Inc ont augmenté de 3,1 % et 3,9 %, respectivement, après que Rivian a annoncé qu'il avait accepté d'adopter la norme de charge de Tesla.

PayPal Holdings a augmenté de 4,0 % après que KKR & Co a accepté d'acheter jusqu'à 40 milliards d'euros (43,71 milliards de dollars) de prêts "achetez maintenant, payez plus tard" de la société de paiement en Europe.

Nike a reculé de 3,5 % après que Morgan Stanley a déclaré qu'il s'attendait à des pressions sur les marges en raison de la surabondance des stocks de l'entreprise.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Group ont chuté de 4,4 % après que la société de commerce électronique a annoncé que Daniel Zhang quitterait ses fonctions de PDG et de président du conseil d'administration pour se concentrer sur la division "cloud" de la société.

Adobe Inc a chuté de 2,1 % après un rapport selon lequel les régulateurs antitrust européens se préparent à enquêter sur l'accord de la société pour acheter la plateforme de conception basée sur l'informatique dématérialisée Figma.

Dice Therapeutics Inc a fait un bond de 37,5 % après qu'Eli Lilly and Co a annoncé qu'elle achèterait la société dans le cadre d'un accord entièrement en espèces pour un montant d'environ 2,4 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,11 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,57 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux sommets et 74 nouveaux planchers. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shristi Achar A, Shubham Batra et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction d'Aurora Ellis)