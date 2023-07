Wall Street et les actions mondiales ont légèrement augmenté lundi, tandis que les prix du pétrole ont progressé et que le dollar a peu changé, alors que les traders attendent les résultats des entreprises et un rapport clé sur l'emploi prévu cette semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,28% à 35 560,19, le S&P 500 a gagné 0,15% à 4 589,15 et le Nasdaq Composite a ajouté 0,21% à 14 346,02.

Apple Inc et Amazon.com publient tous deux leurs résultats jeudi, tandis que d'autres noms bien connus doivent publier leurs résultats, notamment Caterpillar Inc, Starbucks Corp et Advanced Micro Devices.

Les actions européennes ont légèrement progressé après que l'inflation dans la zone euro a encore baissé en juillet et que la plupart des mesures de la croissance sous-jacente des prix se sont également ralenties. Les marchés y ont vu un signe réconfortant pour la Banque centrale européenne (BCE), qui envisage de mettre fin à une série brutale de hausses des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,12 %, soit une deuxième hausse mensuelle consécutive. L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,15 %.

Ces gains modestes ont été enregistrés malgré la baisse de l'activité manufacturière chinoise pour le quatrième mois consécutif en juillet, la demande restant faible dans le pays et à l'étranger, comme l'ont montré les enquêtes officielles lundi.

"Les marchés traitent les informations avec beaucoup plus de sensibilité et les gens examinent les nouvelles informations avec un œil attentif", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers.

LES YEUX RIVÉS SUR L'HORIZON

Les indicateurs économiques que les investisseurs surveilleront cette semaine comprennent les enquêtes ISM américaines sur l'industrie manufacturière et les services, ainsi que le rapport sur l'emploi de juillet.

Les données publiées cette semaine devraient rester superficiellement cohérentes avec l'idée d'un "atterrissage en douceur", ont écrit les stratèges de marché de Citi dans une note. "Mais le retour potentiel des surprises à la hausse de la croissance de l'emploi soulèverait la question de savoir si le ralentissement de l'inflation peut coexister avec des marchés de l'emploi tendus.

Les trois principaux indices américains ont enregistré des gains récents, les signes de ralentissement de l'inflation et de résistance de l'économie ayant atténué le sentiment des investisseurs quant à la capacité de l'économie à survivre plus longtemps à des taux d'intérêt plus élevés.

Les bénéfices trimestriels optimistes des entreprises à forte croissance, telles qu'Alphabet et Meta Platforms, ainsi que des fabricants de puces Intel et Lam Research, ont également stimulé le sentiment des investisseurs.

Près de 30 % des entreprises du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine. L'indice est désormais en hausse de près de 20 % sur l'année.

Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement mondiale du Wells Fargo Investment Institute, a appelé à la prudence compte tenu du risque d'affaiblissement de l'économie, de ralentissement de la désinflation et de diminution des bénéfices des entreprises.

"L'impressionnante hausse des actions de cette année a été alimentée par un sentiment fort, sans que la croissance des bénéfices ou l'amélioration directionnelle des données économiques ne justifie les multiples de marché et les valorisations actuels", a écrit M. Christopher dans une note.

HAUSSE DES TAUX

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré lundi que la banque centrale américaine avait réussi à réduire l'inflation sans provoquer de récession, et qu'il surveillerait les données à l'approche du mois de septembre pour juger de l'opportunité d'un nouveau resserrement monétaire.

La Banque d'Angleterre devrait relever ses taux d'au moins un quart de point. Les traders ont réduit leurs paris sur la poursuite de la hausse de la livre, la plus importante depuis la mi-juin, avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi.

La livre sterling a fait un bond de 24 % depuis son plus bas niveau historique de 1,033 dollar par rapport au dollar en septembre après un budget désastreux, atteignant un plus haut de 15 mois de 1,314 dollar à la mi-juillet.

Le dollar a légèrement augmenté lundi après qu'une enquête de la Réserve fédérale a montré que les banques américaines ont signalé des normes de crédit plus strictes et une demande de prêt plus faible au cours du deuxième trimestre, un signe que la hausse des taux d'intérêt a un impact sur l'économie.

Le yen japonais s'est affaibli d'environ 0,8 % par rapport au dollar. Les investisseurs ont continué à digérer la décision prise vendredi par la Banque du Japon (BOJ) de lever le couvercle sur les rendements obligataires, s'éloignant ainsi de sa politique ultra-légère.

Les rendements japonais à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis neuf ans, à savoir 0,6 % lundi, et se sont rapprochés du nouveau plafond de 1,0 %.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé, les investisseurs attendant les données sur l'emploi pour évaluer l'impact de la campagne de resserrement monétaire de la Fed sur l'économie. Le 10 ans était en baisse de 1 point de base à 3,961%.

Dans le secteur des matières premières, les prix de l'or ont augmenté, les mettant sur la voie de leur meilleur mois depuis quatre ans, aidés par un dollar plus faible et des attentes que les principales banques centrales mondiales sont proches d'un pic avec des hausses de taux d'intérêt. L'or au comptant a augmenté de 0,3 % pour atteindre 1 965 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont atteint un nouveau sommet en trois mois et ont enregistré leurs gains mensuels les plus importants depuis janvier 2022, soutenus par des signes de resserrement de l'offre mondiale et d'augmentation de la demande jusqu'à la fin de l'année.

Le brut américain a augmenté de 1,63% à 81,89 dollars le baril et le Brent était à 85,56 dollars, en hausse de 0,67% sur la journée.