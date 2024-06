NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi, s'écartant quelque peu des niveaux records atteints la semaine dernière.

L'indice Dow Jones (DJIA) cédait 0,2% en début de séance, à 38.511 points, et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,1%, à 5.424 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, reculait de 0,2%, à 17.645 points.

Principale statistique du jour, l'activité manufacturière dans l'Etat de New York continue de s'affaiblir, mais dans des proportions moins importantes que prévu, selon l'indice Empire State publié lundi par la Réserve fédérale (Fed) de New York. L'indice ressort à -6 en juin contre -15,6 en mai, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice de -10,5.

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont atteint de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière, soutenus par une détente des taux et la publication de bons résultats et prévisions de géants technologiques.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a estimé dimanche sur CBS qu'il était "raisonnable" de prévoir une première des taux de la Fed en décembre. "Nous sommes actuellement en très bonne position pour prendre notre temps et obtenir plus de données sur l'inflation, sur l'économie et sur le marché du travail, avant de prendre une décision", a déclaré le responsable.

Le marché table actuellement sur une première baisse des taux en septembre, selon le consensus FedWatch du CME Group.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans avance de 6 points de base, à 4,292%. Le taux du titre à deux ans gagne 4 points de base, à 4,757%.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, est stable, à 105,53 points.

VALEURS A SUIVRE:

-Autodesk gagne 4,6%. Le fonds activiste américain Starboard Value détient une participation d'environ 500 millions de dollars dans le fabricant de logiciels de conception et entend obtenir des changements notamment en matière de gouvernance, selon des sources proches du dossier.

-UBS (+1,2% à New York) prévoit de comptabiliser une provision d'environ 900 millions de dollars dans ses résultats du deuxième trimestre à la suite d'une offre de rachat de parts dans les fonds Supply Chain de Credit Suisse, liés à la société financière Greensill qui a déposé le bilan en 2021.

-Broadcom (+4%) pourrait s'adjuger une septième séance de hausse consécutive. Le fabricant de puces a publié la semaine dernière des résultats trimestriels et prévisions supérieurs aux attentes et a annoncé une division de la valeur nominale des actions afin d'améliorer leur liquidité.

EVENEMENTS A VENIR:

-19h00: Discours du président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker

