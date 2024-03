PARIS, 25 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi à l'entame d'une semaine qui sera écourtée sur les marchés financiers et où l'inflation sera au centre de l'attention après les décisions de politique monétaire de la semaine dernière qui ont déclenché un nouveau rallye.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 72,53 points, soit 0,18%, à 39.403,37 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,22% à 5.222,15 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,42%, soit 69,34 points, à 16.359,478.

Les indices étant proches de leurs niveaux record à la faveur de la confirmation mercredi dernier par la Réserve fédérale américaine (Fed) de trois baisses de taux prévues cette année, les investisseurs semblent opter pour des prises de bénéfice.

Le S&P et le Dow Jones ont en outre enregistré vendredi leurs plus importants gains hebdomadaires en pourcentage depuis le début de l'année.

Les traders estiment désormais à 75% la probabilité d'une première réduction des taux de la Fed en juin, selon le baromètre CME FedWatch, contre une probabilité d'environ 55% au début de la semaine dernière.

Cet espoir sera mis à l'épreuve de la publication dans la semaine aux Etats-Unis de l'indice des prix PCE, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed, ainsi que des chiffres du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre alors que les marchés américains seront fermés vendredi pour le week-end de Pâques.

"Les actions pourraient se consolider avant Pâques", prédit Raffi Boyadjian, analyste en investissements chez XM.

Aux valeurs, Boeing avance de 2,39% après l'annonce par l'avionneur du départ en fin d'année de son actuel directeur général Dave Calhoun.

United Airlines reflue de 4,02%, la compagnie aérienne étant placée sous surveillance renforcée par la FAA, l'autorité fédérale de l'aviation américaine, après une série d'incidents de sécurité.

Intel et Advanced Micro Devices (AMD) reculent respectivement de 3,84% et de 2,61%, la Chine envisageant d'interdire progressivement des ordinateurs et des serveurs du gouvernement l'utilisation des puces des fabricants américains, selon le Financial Times.

