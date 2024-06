NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert majoritairement en hausse mardi après l'annonce d'une faible augmentation des ventes de détail en mai aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones (DJIA) avançait de 0,1% en début de séance, à 38.821 points, et l'indice élargi S&P 500, prenait 0,2%, à 5.483 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, était proche de l'équilibre, à 17.862 points.

Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% le mois dernier, soit un peu moins que prévu, a indiqué mardi le département américain du Commerce. "Après un premier trimestre décevant, la croissance du PIB reste également limitée au deuxième", commente Paul Ashworth de Capital Economics.

La politique de taux élevés de la Réserve fédérale (Fed) a pour effet de freiner la consommation, ajoute l'économiste, en jugeant que ces données renforcent le scénario d'un assouplissement monétaire dans les prochains mois.

Egalement publiée mardi, la production industrielle a toutefois progressé davantage que prévu en mai aux Etats-Unis (+0,9%).

Les opérateurs guetteront mardi une série d'interventions de responsables de la Fed, afin d'affiner leurs pronostics concernant la trajectoire future des taux de la banque centrale américaine.

Pour l'heure, le marché penche pour une première réduction des taux de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans perd 3 points de base, à 4,252%. Le taux du titre à deux ans se replie de 5 points de base, à 4,727%.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, prend 0,2%, à 105,32 points.

VALEURS A SUIVRE:

-Le fabricant d'équipements médicaux Boston Scientific (-0,7%) a annoncé mardi le rachat de son concurrent spécialisé dans les maladies cardiaques Silk Roak Medical (+24%, à 26,80 dollars) pour 1,26 milliard de dollars en numéraire, soit 27,50 dollars par action.-Le promoteur immobilier Lennar (-2,2%) a fait part de revenus et de résultats supérieurs aux attentes au dernier trimestre, mais ses commandes et ses prévisions de marge ont déçu certains analystes.-Adobe (+1,5%) se reprend au lendemain de l'annonce de poursuites de la FTC. Le régulateur américain de la concurrence accuse l'éditeur de logiciels deux de ses dirigeants de "tromper les consommateurs" et de dissimuler les frais réels de résiliation de son abonnement le plus lucratif.

-Capvaxive, le vaccin antipneumococcique pour les adultes du laboratoire pharmaceutique Merck & Co (+0,9%), a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine.

-Le directeur général du constructeur aéronautique Boeing (-2%), David Calhoun, doit témoigner ce mardi devant une commission du Sénat américain. Le dirigeant devrait répondre à des questions sur les procédures de sécurité et de qualité au sein du groupe, après l'incident survenu le 5 janvier sur un 737 MAX d'Alaska Airlines, dont une porte s'était détachée en plein vol.

-Berkshire Hathaway (stable) a acheté de nouvelles actions Occidental Petroleum (+2%) au cours des derniers jours et détient désormais une participation d'environ 29% dans le groupe pétrolier américain, d'une valeur de 15,4 milliards de dollars.

-Le constructeur de véhicules électriques Fisker (-56% à 2 cents) a annoncé mardi qu'il se plaçait sous la protection du chapitre 11 sur les faillites aux Etats-Unis.

EVENEMENTS A VENIR:

-20h30: allocution de la présidente de la Fed de Dallas, Laurie Logan

-20h30: allocution du président de la Fed de Saint Louis, Alberto Musalem

-20h30: allocution du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee

