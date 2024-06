NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert majoritairement dans le rouge vendredi, alors que le mouvement de hausse lié à l'engouement pour l'intelligence artificielle semble s'essouffler.

L'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 0,2% en début de séance, à 39.199 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 cédait 0,2%, à 5.461 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, abandonnait 0,3%, à 17.675 points.

L'optimisme entourant les perspectives offertes par l'intelligence artificielle a porté le S&P 500 et le Nasdaq Composite à de nouveaux sommets historiques ces dernières semaines et a brièvement propulsé Nvidia au rang de première capitalisation mondiale cette semaine. Jeudi, le marché a marqué une pause au retour du jour férié de "Juneteenth" aux Etats-Unis et Microsoft a retrouvé son titre de première valeur américaine.

La séance de vendredi pourrait être animée en raison des "quatre sorcières", soit l'expiration des contrats à terme et options trimestriels sur les indices et actions, qui peut engendrer une forte volatilité. Les actions américaines se situant à des "niveaux psychologiquement importants, irrationnellement élevés et fondamentalement surévalués", cela pourrait entraîner "des surprises et des changements de position", a souligné dans une note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le front macroéconomique, l'activité des entreprises a légèrement accéléré en juin aux Etats-Unis, selon les indicateurs PMI de S&P publiés vendredi. L'indice PMI provisoire pour les services est ressorti à 55,1, contre 54,8 le mois précédent, et a dépassé le consensus des économistes, qui s'établissait à 54. Celui du secteur manufacturier a également accéléré, à 51,7 contre 51,3 en mai et un consensus de 51.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans recule de 2 points de base, à 4,245%. Le taux du titre à deux ans cède 3 points de base, à 4,724%.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, prend 0,2%, à 105,75 points.

VALEURS A SUIVRE:

-Nvidia (-4,9%) poursuit sa consolidation après avoir cédé 3,5% jeudi. Microsoft (+0,3%) campe en revanche sur ses positions. Ce dernier affichait jeudi soir une capitalisation de 3.313 milliards de dollars, contre 3.217 milliards de dollars pour Nvidia.

-L'action CarMax monte de 1,8%. Le distributeur de voitures d'occasion a publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations des analystes, mais a indiqué que ses ventes restaient sous pression en raison d'un contexte économique plus difficile.

-Trump Media & Technology Group perd de nouveau 3,7%. La holding du réseau social de l'ancien président américain, Truth Social, a chuté de 15% jeudi et perdu 34% de sa valeur au cours des cinq dernières séances. La Securities and Exchange Commission a autorisé cette semaine certains actionnaires à revendre leurs titres de la société, faisant craindre un afflux d'actions sur le marché.

-Le laboratoire Sarepta Therapeutics bondit de 36%, alors que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la prescription de son traitement de la myopathie de Duchenne, Elevidys, à de nouvelles catégories de patients.

-Le fabricant d'armes à feu Smith & Wesson (-12%) a annoncé une hausse de près de 10% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice, mais a indiqué tabler sur un repli de 10% au trimestre en cours.

-Nike gagne 0,9% après le relèvement de la recommandation d'Oppenheimer à "surperformance". L'intermédiaire financier a également relevé son objectif de cours à 120 dollars, au lieu de 110 dollars.

June 21, 2024 10:07 ET (14:07 GMT)