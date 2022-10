NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York est passée nettement dans le vert jeudi en séance, après avoir ouvert en repli en réaction aux chiffres de l'inflation plus élevés que prévu aux Etats-Unis.

Le Nasdaq Composite a abandonné jusqu'à 3% à son point bas de la journée, tandis que l'indice S&P 500 perdait 2%. Les actions américaines ont ensuite réduit leur perte pour se rapprocher de l'équilibre avant la mi-séance. Vers 18h45, le Dow Jones accroît sa progression et s'adjuge 1,9%, à 29.775 points. Le S&P 500 progresse de 1,5% et le Nasdaq prend 0,9%.

Ce rebond intervient après six séances consécutives de baisse pour le S&P et le Nasdaq, dans un contexte d'inquiétudes pour la croissance sous l'effet du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Mardi, le Nasdaq Composite est entré pour la deuxième fois de l'année dans une phase baissière ("bear market"), après avoir chuté de plus de 20% depuis son précédent pic.

La forte volatilité du marché révèle la difficulté des investisseurs à se positionner et à déterminer si les effets de la politique restrictive de la Fed sont déjà intégrés dans les cours.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 8,2% sur un an en septembre, selon les chiffres publiés par le département du Commerce, dépassant la prévision des économistes, qui s'établissait à 8,1%. Hors alimentation et énergie, les prix ont progressé de 6,6% sur un an alors qu'ils étaient attendus en hausse de 6,5% par le consensus.

Cette hausse de l'indice de base est la plus soutenue depuis le mois d'août 1982 et confirme que les relèvements de taux de la Fed tardent à produire leurs effets, comme s'en est inquiétée la banque centrale en septembre, selon les minutes de la réunion de politique monétaire publiées mercredi.

"La Fed va regarder ces chiffres et y voir une confirmation de ses craintes au sujet de la persistance de l'inflation", commente Niladri Mukherjee, directeur de la stratégie de portefeuille chez Merrill and Bank of America Private Bank. "Cela signifie que la Fed aura plus de travail à faire" en matière de resserrement monétaire, ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, les tensions sur les taux se confirment. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à deux ans bondit de 14 points de base, à 4,430%. Le taux du 10 ans gagne 6 points de base, à 3,958%.

-Karen Langley et Caitlin Ostroff, The Wall Street Journal

(Version française Thomas Varela) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 12:46 ET (16:46 GMT)