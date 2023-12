Wall Street a étendu ses gains mardi, alors que la politique dovish de la Réserve fédérale de la semaine dernière continue de se répercuter et que les investisseurs attendent des données cruciales sur l'inflation.

Un large rallye a propulsé les trois principaux indices boursiers américains en territoire positif, et a permis à l'indice S&P 500 de s'approcher à moins d'un point de pourcentage de son record historique de clôture atteint le 22 janvier. Si l'indice de référence clôturait au-dessus de ce niveau, cela confirmerait qu'il se trouve dans un marché haussier depuis octobre 2022.

Le Dow Jones, un indice de valeurs sûres, s'est engagé sur la voie d'un nouveau record de clôture.

Les petites capitalisations ont connu une forte progression ; l'indice Russell 2000 a été en tête des gains, avec une hausse de 1,7 %. Jusqu'à présent, l'indice a fait un bond de plus de 11 % en décembre.

"Il est encourageant de constater que le marché s'élargit", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuit au début de l'année prochaine.

À l'issue de la réunion de politique générale de la banque centrale, mercredi dernier, le Comité fédéral de l'open market a indiqué qu'il avait atteint la fin de son cycle de resserrement et ouvert la porte à des baisses de taux au cours de l'année à venir.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi qu'il n'y avait "pas d'urgence" à commencer à réduire les taux, compte tenu de la vigueur de l'économie et de la lenteur avec laquelle l'inflation se rapproche de l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale.

Néanmoins, à première vue, les marchés financiers évaluent à 67,5 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

"Le marché est probablement un peu trop agressif en ce qui concerne les prévisions de baisse des taux", a ajouté M. Pavlik. "Il faut faire attention à ce que l'on souhaite ; deux baisses de taux l'année prochaine sont probablement logiques.

"Mais quatre ou cinq baisses de taux signifient que quelque chose ne va pas dans l'économie.

Sur le front économique, un rapport du département du commerce a montré que les mises en chantier de nouvelles maisons individuelles ont fait un bond de 18 % en novembre, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis un an et demi.

L'indice S&P 1500 Homebuilding et l'indice Philadelphia SE Housing ont progressé respectivement de 1,9 % et de 1,4 %.

Plus tard dans la semaine, le département du commerce devrait publier jeudi son troisième et dernier rapport sur le PIB du troisième trimestre, qui sera suivi vendredi par le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvrira la croissance des revenus, les dépenses de consommation et, surtout, l'inflation.

À 14h12 ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 210,72 points, soit 0,56%, pour atteindre 37 516,74, le S&P 500 a gagné 21,93 points, soit 0,46%, pour atteindre 4 762,49 et le Nasdaq Composite a ajouté 72,35 points, soit 0,49%, pour atteindre 14 977,54.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous progressé, les services de communication enregistrant la plus forte hausse en pourcentage.

Boeing a augmenté de 0,9 % après que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé qu'elle avait commandé 40 avions 737-8 MAX au constructeur.

Kenvue a grimpé de 2,2 % à la suite d'une décision d'un tribunal américain en faveur de l'entreprise de santé grand public dans un procès concernant le médicament Tylenol de l'entreprise.

Amgen a progressé de 1,1% après que BMO ait relevé les actions de la société de "performance du marché" à "surperformance".

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse sur le NYSE dans un rapport de 4,87 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,74 contre 1 a favorisé les titres en progression.

Le S&P 500 a enregistré 46 nouveaux sommets sur 52 semaines et 1 nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 178 nouveaux sommets et 73 nouveaux planchers.