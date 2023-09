(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Tesla s'envole grâce à la mise à niveau de Morgan Stanley

* Qualcomm grimpe après l'accord de fourniture de puces 5G à Apple

* Hostess Brands en hausse après l'accord de rachat de J.M. Smucker pour 5,6 milliards de dollars

* Les indices sont en hausse : S&P 500 +0,63%, Nasdaq +1,08%, Dow +0,25%.

11 septembre (Reuters) - Les valeurs de Wall Street ont progressé lundi, le Nasdaq bondissant de plus de 1%, Tesla ayant bénéficié de l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et les investisseurs attendant les données sur l'inflation attendues plus tard dans la semaine.

Tesla a gagné près de 10% après que Morgan Stanley a relevé la pondération du constructeur de voitures électriques de "égal à égal" à "surpondérer", estimant que son superordinateur Dojo pourrait accroître la valeur de marché de l'entreprise de près de 600 milliards de dollars.

D'autres mégacapitalisations ont également augmenté, avec Amazon en hausse de 3 % et Microsoft en hausse de 1 %.

Meta Platforms a augmenté de 3,4 % après qu'un rapport publié dimanche a indiqué que la plateforme de médias sociaux travaillait sur un nouveau système d'intelligence artificielle plus puissant.

Les investisseurs attendent les données de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, attendues mercredi, pour savoir si la Réserve fédérale est proche de mettre fin à sa campagne d'augmentation des taux d'intérêt. Ces données seront suivies par celles sur les prix à la production jeudi.

Une enquête de la Fed de New York a montré que l'opinion générale des Américains sur l'inflation n'avait guère changé en août, alors qu'ils prévoyaient une augmentation des coûts des logements et de l'alimentation, tout en s'attendant à une détérioration de leur santé financière personnelle.

"Ce que nous voyons, c'est un sentiment positif qui est vraiment lié à l'idée que les chiffres de l'IPC et de l'IPP sont plus en ligne avec la modération", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York.

"Tant que les chiffres de l'inflation pour le mois d'août se situent dans la fourchette des attentes, nous verrons la Fed s'éloigner d'un relèvement supplémentaire des taux.

Wall Street a enregistré des pertes hebdomadaires vendredi après une récente hausse des prix du pétrole et des données économiques plus fortes que prévu, ce qui a alimenté les craintes d'une inflation persistante et de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

Les traders considèrent qu'il y a 93 % de chances que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt à leurs niveaux actuels lors de sa réunion de septembre, tandis que les chances d'une pause en novembre s'élèvent à 57 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Les responsables de la Fed sont entrés dans une période d'interdiction, au cours de laquelle ils ne font généralement pas de commentaires publics, jusqu'au résultat de la décision politique du 20 septembre.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, neuf ont progressé, menés par la consommation discrétionnaire, en hausse de 2,55 %, suivie par un gain de 1,16 % pour les services de communication.

L'indice S&P 500 a progressé de 0,63 % pour atteindre 4 485,51 points.

Le Nasdaq a gagné 1,08 % à 13 910,83 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,25 % à 34 662,93 points.

Qualcomm a progressé de 4 % après que le fabricant de puces a signé un nouvel accord avec Apple pour fournir des puces 5G au fabricant de l'iPhone jusqu'en 2026 au moins. Les autres fabricants de puces ont reculé, Nvidia NVDA.O> ayant baissé de 1,1 %.

Hostess Brands a bondi de 19 % après que J. M. Smucker a annoncé qu'il achèterait le fabricant de Twinkies dans le cadre d'une transaction de 5,6 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 dans un rapport de 1,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux sommets et 11 nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 29 nouveaux sommets et 156 nouveaux creux. (Reportage d'Ankika Biswas, Shreyashi Sanyal et Shubham Batra à Bengaluru, et de Noel Randewich à Oakland, Californie ; rédaction d'Arun Koyyur, Vinay Dwivedi et Richard Chang)