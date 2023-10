Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines mardi, les commentaires pessimistes des responsables de la Réserve fédérale américaine ayant fait baisser les rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs ont suivi de près les derniers développements dans l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Après les commentaires des hauts responsables de la Fed lundi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la banque centrale américaine n'avait pas besoin de relever davantage les taux d'intérêt et qu'elle ne voyait pas de récession à l'horizon.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans mardi, en passe de connaître sa plus forte baisse en une seule journée depuis près de sept mois, alors que les transactions ont repris sur le marché obligataire américain après le Columbus Day, également connu sous le nom de Journée des peuples indigènes.

"Le tableau d'ensemble est que la Fed s'éloigne clairement de la perspective d'une hausse des taux en novembre", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux d'intérêt chez Macquarie.

Les grandes valeurs comme Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon.com, Tesla et Meta Platforms ont progressé de 0,2 % à 3,0 %.

À 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 267,48 points, soit 0,80%, à 33 872,13, le S&P 500 était en hausse de 47,13 points, soit 1,09%, à 4 382,79, et le Nasdaq Composite était en hausse de 165,62 points, soit 1,23%, à 13 649,86.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment que la probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés en novembre et en décembre est d'environ 88 % et 74 %, respectivement.

Les remarques de quelques autres responsables de la Fed, dont Neel Kashkari de Minneapolis, Mary Daly de San Francisco et Christopher Waller, gouverneur de la Fed, sont également attendues au cours de la journée.

Les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 étaient en hausse, la consommation discrétionnaire étant en tête des gains, tandis que l'énergie et les soins de santé étaient à la traîne.

Israël a bombardé la bande de Gaza avec les frappes aériennes les plus féroces de son conflit de 75 ans avec les Palestiniens, rasant des quartiers entiers malgré la menace des militants du Hamas d'exécuter un captif pour chaque maison touchée.

L'ambassade d'Israël à Washington a déclaré que le bilan des attaques du Hamas du week-end avait dépassé le millier de morts, tandis que le ministère de la santé de Gaza a déclaré que les frappes de représailles d'Israël avaient tué au moins 830 personnes.

Plus tard dans la semaine, l'attention se portera sur les chiffres de l'inflation, notamment les indices des prix à la production et à la consommation de septembre, ainsi que sur le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed.

Parmi les actions, PepsiCo a augmenté de 1,5 % après que la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année. Son concurrent Coca-Cola a également progressé de 2,3 %.

Truist Financial a gagné 6,7 % après qu'un rapport ait indiqué que la banque était en pourparlers pour vendre son unité de courtage d'assurance à la société de capital-investissement Stone Point pour environ 10 milliards de dollars.

Rivian Automotive a progressé de 5,4 % après qu'UBS a fait passer l'action du fabricant de véhicules électriques de "neutre" à "achat".

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, avec un ratio de 5,30 contre 1 sur le NYSE et de 3,22 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 46 nouveaux records et 129 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Shashwat Chauhan et Ankika Biswas à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Terence Gabriel ; Rédaction d'Arun Koyyur et Shounak Dasgupta)