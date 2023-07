(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* La croissance de l'emploi ralentit aux Etats-Unis, mais les salaires restent élevés.

* Levi Strauss chute après avoir revu à la baisse ses perspectives de bénéfices annuels

* Les actions de Rivian se redressent après de fortes livraisons

* Les indices sont en hausse : Dow 0,28%, S&P 500 0,59%, Nasdaq 0,85%.

(Mise à jour en milieu d'après-midi)

7 juillet (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi après que la croissance mensuelle de l'emploi aux Etats-Unis a été plus faible que prévu, ce qui a apaisé les craintes que la Réserve fédérale ne doive agir plus énergiquement pour refroidir l'économie.

En juin, les Etats-Unis ont créé le moins d'emplois depuis deux ans et demi, bien que la croissance toujours forte des salaires indique que le marché de l'emploi reste tendu, selon les données du gouvernement américain.

Les données montrant que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 209 000 le mois dernier font suite au rapport de jeudi selon lequel le nombre d'emplois privés a augmenté en juin, ce qui a déclenché un mouvement de vente sur fond de craintes que la Fed ne prenne des mesures agressives pour augmenter les taux afin de maîtriser l'inflation.

"Il y a eu une vague de panique après les premiers chiffres de l'emploi", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements au sein de BMO Family Office.

"Après que les gens aient eu l'occasion de reconsidérer les chiffres plus généraux d'aujourd'hui et de regarder sous le capot, ils se sont rendu compte que la situation n'était peut-être pas aussi brillante que nous le pensions sur la base des chiffres d'hier".

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 94,45 points, soit 0,28 %, à 34 016,71 ; l'indice S&P 500 a gagné 26,19 points, soit 0,59 %, à 4 437,78 ; et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 116,15 points, soit 0,85 %, à 13 795,19.

Les secteurs de l'énergie et des matériaux ont été en tête des gains parmi les secteurs du S&P 500, tandis que les groupes défensifs, y compris les biens de consommation de base, sont restés à la traîne.

On s'attend toujours à ce que la Fed relève ses taux lors de sa réunion à la fin du mois, après une pause en juin, car la croissance de l'emploi reste supérieure au rythme de la décennie précédant la pandémie.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il n'était pas en désaccord avec ses collègues banquiers centraux américains sur le fait que les taux devront être relevés deux fois de plus cette année pour lutter contre une inflation trop élevée.

Le S&P 500 est toujours en passe d'enregistrer une légère baisse pour la semaine.

En ce qui concerne les entreprises, les actions de Levi Strauss & Co ont chuté de 7 % après que le fabricant de vêtements en denim a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Les actions de Rivian Automotive ont bondi de 16 % après que le fabricant de véhicules électriques ait annoncé des livraisons trimestrielles supérieures aux prévisions.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba ont gagné 8,7 % après que les autorités chinoises ont déclaré qu'elles imposeraient une amende de 984 millions de dollars à Ant Group, mettant ainsi fin à la révision réglementaire de la société affiliée de fintech qui dure depuis des années.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 4,49 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,73 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux records et 53 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru, complément d'information de Caroline Valetkevitch ; rédaction de Shinjini Ganguli)