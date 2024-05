(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Le Dow Jones et le S&P 500 s'apprêtent à subir des pertes hebdomadaires.

* Les actions des grandes capitalisations boursières se redressent après la séance maussade de jeudi

* Workday chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de revenus

* Les résultats de Ross Stores sont en hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du 1er trimestre

* Les indices sont en hausse : Dow 0,21%, S&P 0,67%, Nasdaq 1,05%.

24 mai (Reuters) -

Les indices boursiers américains ont progressé vendredi, regagnant un peu de terrain après une séance de faiblesse à Wall Street, les inquiétudes sur l'inflation ayant ravivé la prudence en matière de politique monétaire à l'approche d'un long week-end.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a bondi de plus de 1% et était en passe de réaliser sa cinquième progression hebdomadaire consécutive, tandis que le Dow Jones, à forte composante bleue, s'apprêtait à enregistrer sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines après être tombé jeudi à son plus bas niveau en deux semaines.

Les volumes d'échanges devraient être faibles, le marché boursier américain étant fermé lundi pour le Memorial Day.

Les trois principaux indices ont chuté jeudi, alors que les données économiques indiquant une augmentation des pressions sur les prix ont réduit les paris de réduction des taux d'intérêt cette année, détournant l'attention des résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia qui ont renforcé la foi des investisseurs dans le pari de Big Tech sur l'intelligence artificielle.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 0,6 % après avoir bondi de plus de 9 % la veille, clôturant au-dessus de la barre clé des 1 000 dollars et ajoutant environ 218 milliards de dollars à sa valeur de marché.

Selon Reuters, la puce d'intelligence artificielle la plus avancée de l'entreprise, développée pour la Chine, a connu un démarrage difficile, l'abondance de l'offre l'obligeant à proposer un prix inférieur à celui de la puce rivale de Huawei.

D'autres grandes capitalisations boursières, dont Apple, Alphabet et Meta Platforms, ont également enregistré des hausses comprises entre 0,8 % et 2,5 %.

Les services de communication ont gagné 1,2 %, menant les gains des principaux secteurs du S&P 500.

De nouvelles données ont montré que les commandes de biens durables ont augmenté de 0,7 % en avril, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,8 %, tandis que l'indice final du moral des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mai s'est établi à 69,1, au-dessus des attentes qui étaient de 67,5.

"Les données du mois précédent ont été révisées à la baisse et si l'on combine cela avec une lecture décente ce mois-ci, cela nous indique que les biens durables vont être quelque peu atténués pour le trimestre", a déclaré Brian Klimke, stratège en chef chez Cetera Investment Management.

"Nous pensons que la Fed pourrait réduire ses taux plus que ne le prévoit le marché. Nous pensons qu'il pourrait y avoir jusqu'à trois baisses cette année".

Les opérateurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine réduise ses taux d'intérêt de 34 points de base d'ici à la fin de l'année. Goldman Sachs a repoussé de juillet à septembre son appel à une première baisse des taux.

Les petites capitalisations ont regagné du terrain, le Russell 2000 progressant de 0,9 % après les pertes subies jeudi.

Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées substantielles au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 mai, stimulés par l'optimisme suscité par la solidité des bénéfices des entreprises. Les données du LSEG Lipper montrent que les investisseurs ont injecté 9,9 milliards de dollars dans les fonds d'actions américaines, soit une hausse significative par rapport aux 4,1 milliards de dollars de la semaine précédente.

À 11:45 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 80,15 points, soit 0,21%, à 39 145,41, le S&P 500 était en hausse de 35,45 points, soit 0,67%, à 5 303,29, et le Nasdaq Composite était en hausse de 176,56 points, soit 1,05%, à 16 912,60.

Workday a chuté de 13,9 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a réduit ses prévisions de revenus d'abonnement annuels.

Ross Stores a bondi de 9,8 % après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations et revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,22 contre 1 sur le NYSE et de 1,89 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 26 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 47 nouveaux sommets et 82 nouveaux creux. (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath et Maju Samuel)