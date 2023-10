(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* La croissance de l'emploi aux Etats-Unis dépasse les attentes en septembre

* Tesla chute après avoir réduit les prix de la Model 3 et de la Model Y

* Exxon en baisse après des négociations avancées pour le rachat de Pioneer

* Les indices sont en hausse : Dow 0,87%, S&P 0,95%, Nasdaq 1,23%.

6 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont inversé la tendance et progressé vendredi à la suite d'un coup de pouce des grandes capitalisations, les investisseurs évaluant un nouveau rapport sur l'emploi qui fait également état d'un ralentissement de la croissance des salaires.

Le rendement du Trésor à 10 ans s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 16 ans atteint après la publication des données. Les principales valeurs de croissance, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Nvidia, ont progressé d'environ 2 %.

Le S&P 500 est maintenant prêt à enregistrer sa première hausse hebdomadaire en cinq semaines, tandis que le Dow Jones est toujours en passe de reculer pour la troisième semaine consécutive.

Plus tôt dans la journée, des données ont montré que l'emploi aux États-Unis a connu sa plus forte augmentation en huit mois en septembre, les embauches ayant augmenté de manière générale, ce qui indique une vigueur persistante du marché du travail, bien que la croissance des salaires soit en train de ralentir.

"Un ralentissement régulier de la croissance des salaires devrait également être un réconfort pour les responsables de la Fed, étant donné que même avec une croissance de l'emploi toujours supérieure à la tendance, les salaires ne subissent pas de pression à la hausse", ont déclaré les stratèges de TD Securities.

Les marchés financiers et la plupart des économistes pensent que la Fed a probablement fini d'augmenter les taux d'intérêt en raison de la récente hausse des rendements du Trésor américain à long terme.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à 73 % et 58 % respectivement la probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés en novembre et en décembre.

Les actions du secteur des technologies de l'information ont été les plus performantes parmi les principaux secteurs de l'indice S&P 500, tandis que les actions du secteur de la consommation de base ont été les plus touchées.

Pour la semaine, les valeurs énergétiques devraient être les plus touchées parmi les principaux secteurs du S&P 500, tandis que les services de communication et les technologies de l'information devraient être les plus performants.

En ce qui concerne l'avenir, les données devraient à nouveau occuper le devant de la scène avec l'inflation des prix à la consommation et l'indice des prix à la production du mois de septembre, attendus la semaine prochaine.

"Cela va vraiment dépendre des données de la semaine prochaine, car la Fed serait satisfaite si l'inflation était modeste et si la croissance de l'emploi se poursuivait", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché pour Murphy & Sylvest Wealth Management.

L'attention se portera également sur la prochaine saison des résultats trimestriels, les grandes banques telles que JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et le gestionnaire d'actifs BlackRock publiant leurs résultats la semaine prochaine.

À 12:11 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 288,08 points, soit 0,87%, à 33 407,65, le S&P 500 était en hausse de 40,33 points, soit 0,95%, à 4 298,52, et le Nasdaq Composite était en hausse de 161,95 points, soit 1,23%, à 13 381,78.

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a chuté de 1 % après avoir réduit les prix de ses véhicules Model 3 et Model Y aux États-Unis.

Exxon Mobil a perdu 1,7 % après que des sources ont déclaré à Reuters que le producteur de pétrole américain était en pourparlers avancés pour acquérir Pioneer Natural Resources. L'action de Pioneer a bondi de 10,8 %.

Eli Lilly a augmenté de 3,1 % après que BofA Global Research a relevé son objectif de cours sur l'action du fabricant de médicaments à 700 dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, avec un ratio de 2,23 contre 1 sur le NYSE et de 1,95 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré quatre nouveaux records sur 52 semaines et 51 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 18 nouveaux records et 226 nouveaux records à la baisse. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva et de Shounak Dasgupta)