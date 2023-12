Les actions américaines ont fléchi vendredi, dernier jour de bourse de l'année 2023, mettant fin à un solide rallye de fin d'année, les investisseurs anticipant une politique monétaire plus souple pour l'année à venir.

Le marché boursier a connu une remarquable dynamique haussière au cours des derniers mois de l'année, mettant les trois principaux indices sur la voie de gains mensuels, trimestriels et annuels.

Pour l'année, les trois indices devraient afficher une croissance à deux chiffres.

"En janvier de cette année, il y a 363 jours, si j'avais dit que je pensais que le S&P allait gagner plus de 20 % en 2023, vous m'auriez rangé dans la catégorie des fous", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York. "Il y a certainement des raisons de se réjouir cette année et d'être optimiste pour 2024".

Malgré cela, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé vendredi, les acteurs du marché se préparant à fermer les livres de 2023 et à entamer le long week-end de vacances.

"Il n'y a pas vraiment de raison pour la petite vente d'aujourd'hui", a ajouté M. Pursche. "Il n'y a pas de nouvelles qui l'expliquent.

"Je l'attribue à des changements de portefeuille de dernière minute, à des prises de bénéfices à l'aube de la nouvelle année et peut-être à un rééquilibrage.

Les petites capitalisations ont repris vie au cours des derniers mois de l'année, avec le Russell 2000 qui, après avoir perdu 7,1 % depuis le début de l'année à la fin du mois d'octobre, a enregistré ce qui s'annonce comme un gain annuel de 15 %.

Le S&P 500 se situe toujours à moins de 1 % de son sommet de clôture atteint le 3 janvier 2022. Une clôture au-dessus de ce niveau - 4 796,56 - confirmerait que l'indice phare est entré dans un marché haussier lorsqu'il a touché le creux du marché baissier en octobre 2022.

Ce fut une année tumultueuse marquée par la crise bancaire américaine en mars, le boom des actions liées à l'intelligence artificielle, la guerre entre Israël et le Hamas et les craintes que la politique restrictive de la Fed ne fasse basculer l'économie américaine dans la récession.

La baisse des taux d'intérêt a contribué à déclencher un remarquable rallye de fin d'année, qui s'est accéléré en décembre lorsque la Réserve fédérale a ouvert la porte à des réductions des taux d'intérêt américains en 2024, après une campagne de hausse des taux qui a contribué à ramener l'inflation vers l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale.

À 14 h 03 ET, le Dow Jones Industrial Average a perdu 62,53 points, soit 0,17 %, à 37 647,57, le S&P 500 a perdu 14,27 points, soit 0,30 %, à 4 769,08 et le Nasdaq Composite a chuté de 66,26 points, soit 0,44 %, à 15 028,87.

Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, c'est l'immobilier qui a le plus reculé, tandis que les valeurs de consommation de base ont été les seules à progresser.

Sur l'année, les secteurs de la technologie, des services de communication et de la consommation discrétionnaire ont été les plus performants, tandis que les services publics, l'énergie et la consommation de base ont perdu du terrain.

Parmi les entreprises, Uber Technologies et Lyft ont perdu respectivement 2,4 % et 2,8 % à la suite d'un rapport selon lequel Nomura a déclassé les plateformes de covoiturage.

Les marchés seront fermés le lundi 1er janvier pour le Nouvel An.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,42 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,33 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 68 nouveaux sommets et 46 nouveaux planchers.