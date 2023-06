Les actions américaines ont globalement baissé vendredi, clôturant une semaine dominée par le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a annoncé d'autres hausses de taux d'intérêt, tout en promettant que la banque centrale procéderait avec prudence.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient dans le rouge, mais à des niveaux inférieurs à ceux de la séance. Les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt ont été le principal frein à l'indice composite Nasdaq à forte composante technologique, mené par Microsoft Corp, Nvidia Corp et Tesla Inc .

Avec peu de catalyseurs de marché cette semaine, à part le témoignage de Powell au Congrès, les trois indices étaient prêts à enregistrer des pertes hebdomadaires, mettant fin à un rallye de plusieurs semaines.

Le Nasdaq s'apprêtait à mettre fin à sa série de huit semaines de hausse, la plus longue depuis mars 2019, tandis que le S&P 500 semblait sur le point de rompre sa série de cinq semaines de hausse, la plus longue depuis novembre 2021.

Le S&P 500 était en passe d'enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage d'un vendredi à l'autre depuis le début du mois de mars, lorsque la crise des liquidités bancaires régionales a éclaté.

"Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une fuite vers la sécurité", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York. "Les investisseurs ont de nouveau peur d'une récession aux États-Unis, et l'inflation et la politique de la Fed restent leur principal argument.

La présidente de la banque Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que deux autres hausses de taux cette année constituaient une projection "très raisonnable", tout en faisant écho à l'appel du président Powell en faveur d'une plus grande prudence dans les décisions politiques.

Le président de la Fed d'Atlanta, Tom Barkin, a déclaré jeudi en fin de journée qu'il n'était pas convaincu que l'inflation était sur une trajectoire régulière vers l'objectif de 2 %, mais il a ajouté qu'il ne prévoyait pas l'issue de la réunion de politique générale de la banque centrale en juillet.

Les marchés financiers ont intégré une probabilité de 74,4 % que la Fed recommence à augmenter le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base supplémentaires lors de la réunion de juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

"L'évolution de l'opinion des économistes, qui pensaient que les hausses de taux de la Fed étaient terminées, vers une ou deux hausses supplémentaires cette année, fait craindre aux investisseurs un atterrissage brutal, voire une récession, plus tard dans l'année", a ajouté M. Bassuk.

À 14:27PM ET, le Dow Jones Industrial Average a perdu 183,44 points, soit 0,54%, à 33 763,27, le S&P 500 a perdu 26,47 points, soit 0,60%, à 4 355,42 et le Nasdaq Composite a perdu 99,48 points, soit 0,73%, à 13 531,13.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient tous en territoire négatif, les services publics subissant la perte la plus importante en pourcentage.

Les puces électroniques ont pesé sur les valeurs technologiques, l'indice Philadelphia SE Semiconductor ayant perdu 1,5 %.

La société de vente de voitures d'occasion Carmax Inc. a enregistré un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, ce qui a fait bondir ses actions de 9,4 %.

Starbucks Corp a chuté de 2,7 % après que ses syndicats ont annoncé qu'environ 3 500 travailleurs américains feraient grève la semaine prochaine pour protester contre l'interdiction par la chaîne des décorations du mois de la fierté dans ses cafés.

Le Russell 2000 devrait finaliser la reconstitution de ses composants boursiers après la cloche de clôture, ce qui tend à provoquer une augmentation du volume des transactions à l'approche de la fin de la session.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans une proportion de 2,02 contre 1 ; sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux dans une proportion de 2,04 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux records et 112 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shubham Batra et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Richard Chang)