(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les commandes de biens durables aux Etats-Unis augmentent de façon inattendue en août

* Costco dépasse les estimations de revenus et de bénéfices trimestriels

* Mattel augmente après que MS ait commencé avec une note "surpondérée".

* Les indices sont en baisse : Dow 0,58%, S&P 0,47%, Nasdaq 0,40%.

27 septembre (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont reculé dans un marché agité mercredi, les rendements des bons du Trésor ayant légèrement augmenté, tandis que les investisseurs attendent les développements sur le projet de loi de financement américain et les données sur l'inflation cette semaine pour évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans se sont inversés pour atteindre leur plus haut niveau depuis 16 ans, ce qui a pesé sur les actions de croissance des grandes capitalisations, notamment Apple, Microsoft, Tesla et Amazon.com, en baisse de 0,5 % à 1,3 %.

Le secteur de l'énergie a été le plus performant parmi les principaux secteurs du S&P 500, avec une progression de plus de 2 % grâce à une hausse des prix du pétrole brut qui reste une menace pour l'inflation.

Les données montrant que les commandes de biens manufacturés de longue durée aux États-Unis ont augmenté de plus de 2 %.

produits manufacturés américains de longue durée

Les données montrant que les commandes de produits manufacturés américains de longue durée ont augmenté de manière inattendue en août et les signes de reprise des dépenses d'équipement des entreprises ont également ajouté à la pression.

"L'inquiétude est que l'économie se porte toujours bien, mais nous avons besoin de voir une certaine faiblesse pour donner aux taux d'intérêt une raison d'augmenter et jusqu'à présent, nous ne voyons pas cela", a déclaré Paul Nolte, stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management.

À 12:17 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 194,92 points, soit 0,58 %, à 33 423,96, le S&P 500 était en baisse de 19,96 points, soit 0,47 %, à 4 253,57, et le Nasdaq Composite était en baisse de 52,34 points, soit 0,40 %, à 13 011,27.

Toutefois, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a surpassé les indices de référence avec un bond de 0,9 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont sur le point d'enregistrer leur pire performance mensuelle depuis le début de l'année, les investisseurs étant confrontés à la perspective d'une longue période de taux d'intérêt élevés et de retombées économiques.

Les trois indices, y compris le Dow Jones, devraient connaître leur première baisse trimestrielle en 2023.

"Pour que le marché des actions se porte mieux, il faut que les prix des actions baissent encore plus pour que les investisseurs puissent bénéficier d'une bonne valeur ajoutée", a ajouté M. Nolte.

Pour le reste de la semaine, les investisseurs surveilleront le PIB du deuxième trimestre et les données mensuelles de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, ainsi que les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Les paris des traders sur le maintien du taux de référence en novembre et décembre s'élevaient à environ 74 % et 59 %, respectivement, selon l'outil FedWatch du CME. Par ailleurs, une baisse de taux de 25 points de base est envisagée dès le mois de mars, pour atteindre plus de 31 % en juin et juillet.

Par ailleurs, le Sénat américain a fait un pas en avant mardi sur un projet de loi bipartisan visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement dimanche, tandis que la Chambre des représentants a cherché à faire avancer une mesure soutenue par les Républicains. Le principal régulateur de Wall Street a déclaré aux législateurs américains qu'une fermeture réduirait le personnel de son agence à des niveaux "squelettiques".

Costco Wholesale a gagné 1,2 % après avoir publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions.

Mattel a augmenté de 3,5 % après que Morgan Stanley a commencé à couvrir les actions du fabricant de cartes à jouer Uno avec une note de "surpondération".

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,02 contre 1 sur le NYSE et de 1,15 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P n'a enregistré aucun nouveau plus haut sur 52 semaines et 43 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 179 nouveaux plus bas. (Reportage d'Ankika Biswas, Shashwat Chauhan et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)