NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street accentue son repli lundi en séance, après la montée des tensions géopolitiques en Ukraine et à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Fed.

Le S&P 500 cède 3,7% à la mi-séance, à 4.234 points, et s'inscrit désormais en territoire de correction après avoir perdu plus de 10% depuis son précédent point haut. L'indice a perdu du terrain au cours des trois dernières semaines et a subi la semaine dernière sa plus forte baisse depuis mars 2020.

Le Nasdaq Composite chute pour sa part de 4,6%, à 13.140 points, alors que la perspective d'une remontée des taux d'intérêt pénalise les valeurs technologiques. Le Dow Jones abonne 3%, à 33.245 points, enchaînant une septième séance consécutive dans le rouge.

Parmi les plus fortes baisses de la séance, Tesla chute de 8,7% en amont de la publication de ses résultats trimestriels mercredi. Moderna perd 12%, suivi par Pfizer (-4,6%). Le fabricant de puces Nvidia, qui a signé une des meilleures performances de 2021, chute de 8,8%.

Alors que le marché s'attend à quatre relèvements des taux cette année aux Etats-Unis, "il existe un risque qu'il soit surpris par une position encore plus restrictive dans les mois qui viennent", indique Jim Reid, stratégiste à Deutsche Bank. Celui-ci n'exclut pas que la Fed augmente ses taux six à sept fois cette année, après un premier relèvement en mars. "Nous connaissons peut-être le calme avant la tempête", prévient-t-il.

Après avoir fortement progressé en anticipation du relèvement des taux de la Fed, les rendements obligataires se détendent sous l'effet de la recherche de placements sans risque. Le taux du 10 ans américain perd 4 points de base, à 1,724%.

-Rebecca Feng, The Wall Street Journal (Version françaises Thomas Varela) ed : ECH

January 24, 2022 12:18 ET (17:18 GMT)