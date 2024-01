Certains investisseurs réfléchissent déjà à l'impact que pourrait avoir l'élection présidentielle américaine de 2024 sur les marchés, alors que la victoire de l'ancien président Donald Trump aux primaires républicaines du New Hampshire le rapproche d'une nouvelle confrontation avec le président démocrate Joe Biden.

Tout calcul de la manière dont les actions, les obligations et les devises pourraient réagir aux résultats du vote de novembre s'accompagne de mises en garde, d'autant plus qu'il est encore tôt dans l'année et que les marchés de paris sont divisés sur le candidat qui l'emportera. La plupart des investisseurs pensent également que des facteurs tels que la politique de la Réserve fédérale, le cycle économique et les bénéfices des entreprises auront finalement plus d'importance pour les marchés à long terme.

Néanmoins, certains stratèges s'attendent à ce que les prix des actifs soient influencés par la politique lors du scrutin de 2024, Goldman Sachs estimant que l'élection pourrait être un événement majeur pour le marché.

Sameer Samana, senior global market strategist au Wells Fargo Investment Institute, a déclaré qu'un second mandat pour Biden ou Trump pourrait mettre l'accent sur des questions qu'ils ont déjà mises en avant au cours de leur premier mandat, telles que les réductions d'impôts pour Trump et les dépenses environnementales pour Biden.

Ni l'un ni l'autre n'ont vraiment changé leur philosophie et leurs objectifs. Au contraire, ils pourraient s'appuyer davantage sur eux, a-t-il ajouté.

Pour l'instant, les marchés ont le moral au beau fixe. Après deux ans d'une course effrénée, l'indice S&P 500 a atteint un record historique grâce aux prévisions d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed dans le courant de l'année, alors que l'économie reste solide. Les paris sur l'assouplissement de la Fed ont également fait baisser les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, par rapport à leurs plus hauts de 16 ans l'année dernière.

FOCUS SUR LES IMPÔTS

La baisse des impôts pourrait donner un coup de fouet aux marchés boursiers si Trump gagne et réussit à rendre permanentes ses réductions de 2017 - bien que les craintes d'une relance de la bataille commerciale avec la Chine puissent contrebalancer certains de ces gains, ont écrit les analystes de Valeurs mobilières TD dans un rapport récent. M. Trump a proposé d'augmenter les droits de douane de 10 % pour tous les produits afin de soutenir l'industrie manufacturière américaine.

Les réductions d'impôts pourraient également susciter des craintes de déficits budgétaires croissants et peser sur les prix des obligations du Trésor en augmentant la prime de terme - une mesure de la compensation que les investisseurs exigent pour détenir des obligations à long terme, a écrit l'entreprise.

L'été dernier, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit la plus élevée du gouvernement américain, citant des facteurs tels que la détérioration attendue des finances publiques dans les années à venir.

Selon les analystes de TDs, une victoire de Biden pourrait se traduire par une augmentation de l'impôt sur les sociétés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les actions. La mesure dans laquelle l'un ou l'autre candidat sera en mesure d'imposer ses politiques respectives pourrait bien dépendre du parti qui prendra le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, ont-ils ajouté.

Les actions des sociétés solaires et d'autres sociétés d'énergie renouvelable - dont beaucoup ont été mises sous pression par la hausse des taux d'intérêt - devraient bénéficier d'une réélection de Biden en raison de son soutien attendu aux initiatives en matière d'énergie propre, a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management.

Avec la baisse des taux d'intérêt et la poursuite des dépenses publiques élevées pour ces projets [...], je pense que l'industrie de l'énergie propre peut faire des progrès. Je pense que l'industrie de l'énergie propre peut se porter plutôt bien sous une seconde administration Biden, a déclaré M. Lip.

Les analystes de Neuberger Berman, quant à eux, ont déclaré qu'une victoire des Républicains pourrait déclencher un "rallye de soulagement significatif" pour les sociétés pharmaceutiques à grande capitalisation qui seraient moins susceptibles de voir les contrôles des prix des médicaments mis en œuvre dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation.

"En tant que secteur axé sur le marché intérieur, les services de santé pourraient être un refuge contre les politiques commerciales de l'administration Trump", a écrit Joseph Amato, directeur des investissements de Neuberger Berman, responsable des actions.

Certaines actions liées à Trump ont déjà connu des mouvements brusques : les actions de Digital World Acquisition, la société de chèque en blanc prête à rendre publique sa plateforme de médias sociaux, ont grimpé en flèche lundi après que le gouverneur de Floride Ron DeSantis a mis fin à sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, bien qu'elles aient depuis lors réduit ces gains.

Sur les marchés des changes, les stratèges de Goldman Sachs ont déclaré qu'une présidence Trump pourrait stimuler le dollar américain. Leur analyse, qui a porté sur une période de vigueur du dollar à la suite de la victoire de M. Trump lors du caucus de l'Iowa le 15 janvier, suggère que le programme commercial et international de M. Trump pourrait en fin de compte représenter une hausse supplémentaire de 5 à 10 % du dollar en cas de présidence Trump, ont-ils écrit dans un rapport daté du 22 janvier.

Les stratèges ont toutefois prévenu que les marchés pourraient être lents à évaluer les résultats possibles à une date aussi éloignée du jour de l'élection.

Les dernières élections se sont vraiment jouées sur le fil, a déclaré M. Samana, de Wells Fargo. Je ne vois pas le marché faire de gros paris sur l'une ou l'autre des élections, à moins qu'il ne commence à y avoir un emballement. (Reportage de David Randall et Lewis Krauskopf ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Andrea Ricci)