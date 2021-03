NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi après avoir vécu une nouvelle séance agitée, alors que les investisseurs continuent de réajuster leurs positions face à la reprise attendue de l'économie.

En clôture, l'indice Dow Jones (DJIA) a gagné 0,6%, à 32.619,48 points, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,5%, à 3.909 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,1%, à 12.977 points.

La séance a de nouveau été marquée par de la volatilité, les indices ayant débuté en net repli avant de se reprendre. Les signes de redressement de l'économie, la remontée des taux obligataires et l'accélération potentielle de l'inflation continuent d'inciter les investisseurs à ajuster leurs portefeuilles. Ce contexte profite aux valeurs de rendement comme les banques, les distributeurs et les industriels, tandis que le secteur technologique est freiné par sa valorisation élevée et par la hausse des taux.

La séance de jeudi signale que le mouvement de rotation n'a pas encore touché à sa fin, selon des analystes, certains d'entre eux prévoyant de nouvelles turbulences au cours des prochaines séances.

"A partir de là, les marchés pourraient dans l'ensemble se stabiliser", prévient Daniel Morris, responsable de la stratégie de marché de BNP Paribas Asset Management. La croissance pourrait s'améliorer mais "j'ai des attentes modestes pour le marché tant que nous ne saurons pas quel sera le prochain catalyseur", ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor de référence à dix ans était quasiment stable, autour de 1,614%.

Sur le plan économique, le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a baissé de 97.000 la semaine dernière, à 684.000, a indiqué le département du Travail, alors que les économistes s'attendaient à 735.000 inscriptions. Le département du Commerce a par ailleurs confirmé jeudi que l'économie américaine s'était contractée de 3,5% en 2020.

VALEURS A SUIVRE:

-Nike (-3,4%), à l'instar d'autres groupes de prêt-à-porter dont H&M, fait l'objet de vives critiques en Chine après avoir appelé au boycott du coton provenant de la région du Xinjiang en raison de soupçons de travail forcé touchant les Ouïghours. Certaines célébrités chinoises sont allées jusqu'à rompre leur contrat avec le fabricant américain d'articles de sport.

-Coherent (-0,05%) a annoncé jeudi avoir accepté l'offre d'achat de 7 milliards de dollars environ, en numéraire et en actions, soumise par le groupe de composants électroniques II-VI (-0,8%). Par conséquent, Coherent mettra fin à l'accord conclu en mars avec Lumentum (+8,5%), auquel il versera une indemnité de rupture de 217,6 millions de dollars.

-Les patrons de Facebook (-1,2%), Twitter (-1,4%) et Alphabet (-0,2%), la maison mère de Google, sont interrogés par une commission de la Chambre des représentants jeudi sur le rôle joué par les réseaux sociaux dans les émeutes au Capitole en janvier dernier et leur décision d'interdire ou de suspendre les comptes de l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump.

-L'action de la société de produits d'hygiène et de nettoyage Diversey est restée quasi stable (-0,1%), à 14,98 dollars, pour sa première cotation sur le Nasdaq. Le prix d'introduction s'était révélé bien inférieur au montant initialement proposé lors du placement. L'entreprise a annoncé mercredi avoir vendu 46,15 millions d'actions au prix de 15 dollars l'unité, alors que la fourchette indicative s'établissait entre 18 et 21 dollars l'action. Le prix retenu pour l'IPO valorisait l'entreprise à 4,56 milliards de dollars.

Bureau de New York, MarketWatch

Agefi-Dow Jones

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021