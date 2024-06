New York (awp/afp) - La Bourse de New York, dans le vert, s'acheminait vers de nouveaux sommets jeudi, après un jour férié et des records pour le Nasdaq et le S&P 500 mardi, toujours tirés par Nvidia et le secteur de l'IA.

L'indice Nasdaq, à dominante technologique, grimpait de 0,25%. L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,29% passant pour la première fois au-dessus des 5.500 points. Le Dow Jones prenait 0,27%.

Si l'élan se poursuit, ce serait le huitième record consécutif pour le Nasdaq. Quant au S&P 500, il a atteint mardi son 31e plus haut historique depuis le début de l'année.

Le sacre de Nvidia (+3,56% vers 13H45 GMT) se poursuit, le spécialiste des super puces pour l'intelligence artificielle générative ayant dépassé mardi Microsoft et Apple au classement mondial des sociétés pesant le plus lourd en Bourse.

Le groupe de Santa Clara (Californie) affiche 3.335 milliards de dollars de valorisation boursière après avoir clôturé en hausse de 3,51% à 135,58 dollars.

Certains de ses concurrents suivaient le mouvement comme AMD (+3,43%) et Intel (+1,08%).

D'autres qui s'étaient envolés mardi dans le sillage de Nvidia, rendaient un peu de terrain comme Arm (-2,83%) ou Broadcom(-0,81%).

Salesforce, le géant des logiciels clients sur le "cloud" (informatique dématérialisée) qui s'équipe aussi de l'outil IA, gagnait 2,58%.

Sur le marché obligataire, les taux se sont tendus après la publication de demandes hebdomadaires d'allocations chômage plus faibles qu'attendu aux Etats-Unis.

Les nouvelles inscriptions au chômage ont reculé de 5.000 la semaine dernière à 238.000. Or la Réserve fédérale (Fed) attend des signes de détérioration du marché de l'emploi pour commencer à baisser ses taux.

En réaction, le taux de rendement des titres à dix ans est remonté à 4,27% au lieu de 4,21% à la dernière clôture.

Cette meilleure rémunération du dollar faisait monter le billet de 0,20% par rapport à l'euro qui valait 1,0723 dollar.

A moyen terme toutefois, les analystes estiment que le marché de l'emploi est en train de se détendre: "le taux de chômage (ndlr: à 4% actuellement) va continuer d'augmenter cette année pour atteindre 4,5% d'ici la fin de l'année", a estimé Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics.

Parmi les autres nouvelles macro-économiques, le marché immobilier continue de faiblir, handicapé par les forts taux des crédits immobiliers.

Les mises en chantier de logements sont tombées en mai à 1,277 million en rythme annuel contre 1,352 million en avril. Les demandes de permis de construire sont aussi en nette baisse.

"Un retard dans la baisse des taux d'intérêt par la Fed restera un obstacle tant pour les constructeurs que pour les acheteurs à court terme", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef pour HFE.

Parmi les "Sept Magnifiques", Microsoft (-0,77%) et Apple (-0,38%) baissaient légèrement tandis qu'Amazon avait le vent en poupe (+1,14%) après avoir présenté de nouveaux services business-to-business sur sa plateforme de distribution.

Dell Technologies (+5,43%) et Super Micro Computer (SMCI,+8,53%) s'envolaient alors qu'Elon Musk a laissé entendre mercredi sur X que les constructeurs informatiques allaient lui fournir des serveurs pour sa start-up d'intelligence artificielle xAI et la construction d'un supercalculateur.

Tesla baissait de 1,37%.

