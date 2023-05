New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, contrariée par un mauvais indicateur mesurant le moral des consommateurs américains et les déclarations offensives d'une membre de la Réserve fédérale (Fed).

Le Dow Jones s'est effrité de 0,03%, l'indice Nasdaq a cédé 0,35% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,16%.

afp/al