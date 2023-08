(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Cisco progresse grâce à une amélioration de ses résultats trimestriels

* CVS est pénalisé par la décision de Blue Shield of California de réduire sa dépendance.

* Pfizer en hausse après une étude sur son vaccin COVID-19 mis à jour

* L'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Union européenne a baissé de plus de 10 % par rapport à l'année dernière

NEW YORK, 17 août (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse après une séance agitée jeudi, les pertes des valeurs de la santé ayant éclipsé les gains de Cisco et des valeurs de l'énergie, tandis que des données économiques optimistes ont entretenu les craintes de voir les taux d'intérêt rester plus longtemps à un niveau élevé.

L'action CVS Health a fortement pesé sur le S&P 500. Elle a chuté à la suite d'informations selon lesquelles Blue Shield of California envisage de réduire sa dépendance à l'égard de la société en tant que gestionnaire de prestations pharmaceutiques (PBM) et de travailler avec d'autres acteurs, dont Amazon.com.

Les actions des grands assureurs de santé UnitedHealth et Cigna, qui possèdent également des unités de gestion des prestations pharmaceutiques, ont chuté, ce qui a fait baisser l'indice S&P 500 des soins de santé.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 34,59 points, soit 0,79 %, pour terminer à 4 369,74 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 158,66 points, soit 1,18 %, pour atteindre 13 315,97 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 295,86 points, soit 0,85%, à 34 469,88 points.

La hausse des prix du pétrole a soutenu les actions d'Exxon Mobil et de Chevron, les matières premières étant aidées par l'espoir que la banque centrale chinoise cherche à soutenir le marché de l'immobilier et l'économie en général.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis octobre, alors qu'une série de données économiques solides cette semaine alimente les craintes que la Fed maintienne les taux d'intérêt à leur niveau actuel pendant plus longtemps, ce qui pèse sur les actions.

"Les actions pourraient être agitées à court terme en attendant que les bénéfices augmentent ou que les rendements baissent", a déclaré Jeffrey Buchbinder, stratège en chef pour les actions chez LPL Financial.

Un rapport du département du travail a montré une baisse des demandes d'allocations chômage la semaine dernière, indiquant que le marché du travail restait tendu.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed, publié mercredi, a montré que la plupart des décideurs politiques donnaient la priorité à la lutte contre l'inflation, ce qui a renforcé l'incertitude quant à la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

La faiblesse du marché boursier ces derniers jours est due à une croissance économique américaine robuste qui suggère que la Fed va probablement adopter des "taux élevés pour plus longtemps", a déclaré Barry Bannister, stratège en chef pour les actions chez Stifel.

Une majorité de traders s'attend à ce que la Réserve fédérale maintienne les taux inchangés en septembre, bien que les paris d'une pause soient tombés à 86,5 % contre 89 % une semaine plus tôt, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

Pour limiter les pertes, Cisco Systems a progressé après que les résultats du quatrième trimestre du fabricant d'équipements de réseau ont dépassé les estimations et que son PDG a évoqué les possibilités offertes par l'intelligence artificielle.

Les actions de Pfizer ont augmenté après que la société a déclaré que son vaccin COVID-19 mis à jour, qui est testé contre les variantes émergentes, a montré une activité neutralisante contre la sous-variante "Eris" dans une étude menée sur des souris.

Les fabricants de vaccins Moderna et Novavax ont également

ont également augmenté

Les fabricants de vaccins Moderna et Novavax ont également progressé, les données américaines montrant que les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de plus de 40 % par rapport aux niveaux les plus bas atteints en juin.

Walmart, poids lourd du commerce de détail, a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de ventes du deuxième trimestre, mais ses actions ont chuté.