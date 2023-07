Les principaux indices de Wall Street ont terminé en baisse jeudi, dans un vaste mouvement de repli, après que des données montrant un marché de l'emploi vigoureux ont fait grimper les rendements obligataires et alimenté les craintes d'une hausse agressive des taux d'intérêt américains par la Réserve fédérale.

Le nombre d'emplois privés a augmenté bien plus que prévu en juin, ce qui suggère que le marché du travail reste solide malgré les risques croissants de récession. Un rapport séparé a montré que les offres d'emploi aux États-Unis ont baissé en mai, mais sont restées à des niveaux plus élevés.

Un jour avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, les preuves de la solidité du marché du travail ont stimulé les attentes de la Fed qui maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pour maîtriser l'inflation qui reste supérieure à son objectif.

Nous ne voyons pas de ralentissement sur le marché du travail, a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network. La Fed n'a pas à s'inquiéter du marché de l'emploi. Si vous regardez son mandat, elle n'a aucune raison de ne pas continuer à augmenter les prix et de le faire pendant un certain temps.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 35,41 points, soit 0,80 %, pour terminer à 4 411,41 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 113,64 points, soit 0,82 %, pour s'établir à 13 678,01 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 370,90 points, soit 1,08 %, à 33 917,74 points.

Les secteurs de l'énergie et de la consommation discrétionnaire ont été parmi ceux qui ont le plus baissé dans le S&P 500.

Les rendements des bons du Trésor ont bondi à la suite des données sur le marché de l'emploi. Le rendement de référence à 10 ans a dépassé les 4 %, tandis que le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont vu augmenter la probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale en novembre, selon FedWatch du CME.

La Fed n'a pas relevé ses taux lors de sa réunion de juin, mais on s'attend généralement à ce qu'elle le fasse à nouveau lors de sa réunion de la fin du mois. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré qu'il existait des arguments en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion de juin.

En ce qui concerne les entreprises, les actions d'Exxon Mobil Corp ont chuté après que la major pétrolière ait signalé que les bénéfices d'exploitation du deuxième trimestre avaient fortement diminué en raison de la baisse des prix du gaz naturel et des marges de raffinage du pétrole.

Les rapports des entreprises pour le deuxième trimestre arriveront dans les semaines à venir et les bénéfices du S&P 500 devraient chuter de 5,7 % par rapport à l'année précédente, selon les données de Refinitiv.

Vous vous trouvez dans une situation où les taux augmentent et où les bénéfices ne progressent pas vraiment", a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management. "Ce n'est généralement pas une bonne combinaison pour les actions.

Les actions de JetBlue Airways ont chuté un jour après que la société ait déclaré qu'elle suivrait l'ordre d'un juge américain de mettre fin à son alliance avec American Airlines pour protéger l'achat prévu de Spirit Airlines. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Vinay Dwivedi, Shinjini Ganguli et David Gregorio)