Wall Street a prolongé son rallye mardi, progressant sur la journée alors que le virage politique dovish de la Réserve fédérale de la semaine dernière continue de se répercuter et que les investisseurs se tournent vers des données cruciales sur l'inflation.

Les gains généralisés ont stimulé les trois principaux indices boursiers américains et ont poussé le S&P 500 à moins d'un point de pourcentage de son record historique de clôture atteint en janvier 2022. Si l'indice de référence clôturait au-dessus de ce niveau, cela confirmerait qu'il se trouve dans un marché haussier depuis qu'il a atteint son point le plus bas en octobre 2022.

Le Dow Jones, un indice de valeurs sûres, a atteint un nouveau record de clôture.

Les petites capitalisations ont connu une forte progression en décembre ; le Russell 2000 a été en tête des gains, avec une hausse de 1,9 %. L'indice a fait un bond de plus de 11,7 % en décembre jusqu'à présent.

"La Fed fume", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il n'y a pas de véritable catalyseur à ce stade de l'année civile pour exercer une quelconque pression à la baisse.

"Il est évident que les niveaux auxquels les investisseurs sont attachés, comme les marchés haussiers et baissiers, sont importants d'un point de vue psychologique", a déclaré M. Mayfield. "Mais ce qui est le plus important, c'est que l'ampleur du marché augmente, que l'élan est là et que l'économie confirme ce mouvement.

FedEx a chuté de 8 % dans les échanges prolongés après que la société de livraison de colis ait réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle se bat contre United Parcel Service dans ce qui s'annonce comme une faible saison des fêtes de fin d'année. UPS a chuté de 2,6 %.

À l'issue de la réunion politique de la banque centrale mercredi dernier, le Comité fédéral de l'open market a indiqué qu'il avait atteint la fin de son cycle de resserrement et a ouvert la porte à des réductions de taux au cours de l'année à venir.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi qu'il n'y avait "aucune urgence" à commencer à réduire les taux, compte tenu de la vigueur de l'économie et de la lenteur avec laquelle l'inflation se rapproche de l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale.

Malgré cela, les marchés financiers évaluent à 67,5 % la probabilité que la Fed procède à une baisse des taux de 25 points de base dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

"Le marché est probablement un peu en avance sur la Fed et la Fed a raison de jeter de l'eau dans son vin", a ajouté M. Mayfield. "Mais les marchés n'y croient pas vraiment et la Fed ne fait pas grand-chose pour changer la donne.

Sur le plan économique, un rapport du Département du Commerce a montré que les mises en chantier de nouvelles maisons individuelles ont fait un bond de 18 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis un an et demi en novembre.

L'indice S&P 1500 Homebuilding et l'indice Philadelphia SE Housing ont progressé respectivement de 1,6 % et de 1,2 %.

Le département du commerce devrait publier son rapport final sur le PIB du troisième trimestre jeudi, qui sera suivi par le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi, qui couvrira la croissance des revenus, les dépenses de consommation et, surtout, l'inflation.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 251,9 points, soit 0,68 %, pour atteindre 37 557,92, l'indice S&P 500 a gagné 27,81 points, soit 0,59 %, pour atteindre 4 768,37 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 98,03 points, soit 0,66 %, pour atteindre 15 003,22.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont terminé la séance en territoire positif, les secteurs de l'énergie et des services de communication ayant enregistré les gains les plus importants.

Boeing a augmenté de 1,2 % après que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé qu'elle avait commandé 40 avions 737-8 MAX au constructeur.

Kenvue a grimpé de 2,2 % à la suite d'une décision d'un tribunal américain en faveur de l'entreprise de santé grand public dans le cadre d'un procès concernant le médicament Tylenol de l'entreprise.

Amgen a progressé de 1,1% après que BMO ait relevé les actions de la société de "performance du marché" à "surperformance".

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin sur le NYSE dans un rapport de 4,68 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,85 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 48 nouveaux sommets sur 52 semaines et 1 nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 200 nouveaux sommets et 82 nouveaux planchers.

Le volume sur les bourses américaines était de 11,61 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 11,97 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.