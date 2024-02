Les actions américaines ont clôturé en hausse jeudi, les ventes au détail ayant baissé plus que prévu, ce qui alimente l'espoir que la Réserve fédérale commencera bientôt à réduire ses taux d'intérêt dans les mois à venir.

Un rapport du Département du Commerce a montré que

Les ventes au détail aux États-Unis

ont chuté de 0,8 % en janvier, en raison des baisses enregistrées chez les concessionnaires automobiles et dans les stations-service.

Les investisseurs ont été moins stressés par les données sur l'inflation plus élevées que prévu mardi, qui ont fait baisser les actions.

"Les investisseurs se réjouissent du fait que le rapport sur le commerce de détail soit plus faible que prévu", a déclaré Neville Javeri, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments. "Peut-être que le consommateur ralentit, peut-être que cela annule le chiffre plus élevé de l'IPC que nous avons vu il y a quelques jours".

"Cela montre que l'économie est peut-être un peu faible et c'est donc une sorte de mauvaise nouvelle qui est potentiellement une bonne nouvelle parce que cela signifie que la Fed est plus susceptible de réduire les taux", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT.

Les paris pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mai ont augmenté jusqu'à 40 %, tandis que les chances pour juin s'élevaient à environ 79 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Un rapport du Département du Travail a montré que les demandes initiales d'allocations chômage s'élevaient à 212 000 pour la semaine se terminant le 10 février, soit moins que les 220 000 estimés.

Vendredi, un rapport sur l'indice des prix à la production (PPI) fournira plus d'indices sur l'économie, ce qui pourrait guider la Fed lors de ses prochaines réunions.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 29,05 points, soit 0,58 %, pour terminer à 5 029,67 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 47,03 points, soit 0,30 %, pour atteindre 15 906,17 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 350,07 points, soit 0,91%, pour atteindre 38 774,73 points.

Alphabet a chuté après que la société d'investissement Third Point a dissous sa participation dans la mégapole.

L'optimisme des investisseurs s'est accru, 80,3 % des sociétés du S&P 500 ayant dépassé les attentes en matière de bénéfices, selon les données du LSEG, dépassant ainsi la moyenne annuelle de 76 %.

CBRE Group a grimpé en flèche après avoir annoncé un bénéfice annuel largement supérieur aux estimations, entraînant une hausse du secteur immobilier du S&P 500.

Wells Fargo a bondi après que la banque a déclaré que l'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis a

mis fin

une ordonnance de consentement de 2016 concernant les pratiques de vente répréhensibles de la banque.

Les secteurs récemment sous-performants, tels que les services publics, les matériaux et l'énergie, ont enregistré de fortes hausses. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a également progressé.

Cisco Systems a chuté après avoir annoncé des plans de réduction de 5 % de sa main-d'œuvre mondiale et abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Deere & Co, le plus grand fabricant mondial d'équipements agricoles, a perdu du terrain après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2024. West Pharmaceutical Services a chuté après avoir annoncé des résultats annuels inférieurs aux estimations.