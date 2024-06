NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, permettant au Nasdaq de poursuivre sa série de records et à l'indice Dow Jones de mettre fin à quatre séances de repli.

L'indice phare des valeurs industrielles (DJIA) a clôturé en hause de 0,5%, à 38.778,56 points, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,8% à 5.473,30 points pour dépasser sa précédente marque record de jeudi dernier. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a pour sa part gagné 1%, à 17.857,02 points, pour signer un sixième record historique consécutif.

Le compartiment technologique reste soutenu par l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA). Cette tendance a propulsé Apple (+2%) et Microsoft (+1,3%) à de nouveaux records historiques et fait bondir le fabricant de serveurs Dell après des recommandations favorables d'analystes. Le Nasdaq Composite et le S&P 500 avaient déjà atteint de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière, à la faveur de la détente des taux et la publication de bons résultats et prévisions de géants technologiques.

Le marché s'était montré hésitant en début de séance à l'amorce d'une semaine qui sera interrompue par le jour férié du "Junetteenth Day" célébrant la fin de l'esclavage aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent également mardi la parution des ventes de détail aux Etats-Unis dans un contexte d'incertitudes sur la consommation, le principal pilier de l'économie américaine.

Principale statistique du jour, l'activité manufacturière dans l'Etat de New York continue de s'affaiblir, mais dans des proportions moins importantes que prévu, selon l'indice Empire State publié lundi par la Réserve fédérale (Fed) de New York. L'indice ressort à -6 en juin contre -15,6 en mai, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice de -10,5.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a estimé dimanche sur CBS qu'il était "raisonnable" de prévoir une première des taux de la Fed en décembre. "Nous sommes actuellement en très bonne position pour prendre notre temps et obtenir plus de données sur l'inflation, sur l'économie et sur le marché du travail, avant de prendre une décision", a déclaré le responsable.

Le marché table actuellement sur une première baisse des taux en septembre, selon le consensus FedWatch du CME Group.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a pris 7 points de base, à 4,281%. Le taux du titre à deux ans gagné 8 points de base, à 4,765%.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, est stable, à 105,53 points.

VALEURS A SUIVRE:

-Microsoft (+1,3%, à 418,55 dollars) s'est hissé à un nouveau sommet historique, alors que l'analyste Daniel Ives de Wedbush s'est à son tour montré optimiste pour l'éditeur de logiciels. L'intermédiaire a relevé son objectif de cours de 10%, à 550 dollars, jugeant le groupe particulièrement bien placé pour tirer profit de l'intelligence artificielle.

-Dell (+5,3%) a profité de la recommandation Morgan Stanley, qui retient l'action dans ses "achats prioritaires" à la faveur de la forte demande pour les serveurs destinés à l'intelligence artificielle. L'analyste retient un objectif de cours de 155 dollars et estime que le titre pourrait monter jusqu'à 200 dollars.

-L'action Tesla a pris 5,3%, continuant à réagir positivement au vote favorable des actionnaires du constructeur de voitures électriques sur la rémunération d'Elon Musk lors de l'assemblée générale annuelle de la semaine dernière.

-Autodesk a gagné 6,5%. Le fonds activiste américain Starboard Value détient une participation d'environ 500 millions de dollars dans le fabricant de logiciels de conception et entend obtenir des changements notamment en matière de gouvernance, selon des sources proches du dossier.

-UBS (+2,2% à New York) prévoit de comptabiliser une provision d'environ 900 millions de dollars dans ses résultats du deuxième trimestre à la suite d'une offre de rachat de parts dans les fonds Supply Chain de Credit Suisse, liés à la société financière Greensill qui a déposé le bilan en 2021.

-Broadcom (+5,4%) pourrait s'adjuger une septième séance de hausse consécutive. Le fabricant de puces a publié la semaine dernière des résultats trimestriels et prévisions supérieurs aux attentes et a annoncé une division de la valeur nominale des actions afin d'améliorer leur liquidité.

