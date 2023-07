New York (awp/afp) - La Bourse de New York a poursuivi mardi sur sa lancée positive, clôturant en hausse pour sa septième séance d'affilée après des résultats bancaires meilleurs qu'attendus.

L'indice Dow Jones a gagné 1,06%, à 34.951,93 points.

Le Nasdaq, à dominante technologique, et l'indice élargi S&P 500 ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022, progressant respectivement de 0,76%, à 14.353,64 points, et de 0,71%, à 4.554,98 points.

"Le thème du jour pour les banques était: +mieux que ce qu'on craignait+", a résumé Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brookers, alors que les investisseurs ont digéré les résultats trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley notamment.

"A moins qu'il y ait vraiment un élément très décevant" dans les annonces, "tout est pris comme une bonne nouvelle", a-t-il ajouté décrivant "une tendance du marché à la hausse".

"Cela se répète presque tous les jours, les échanges de préouverture sont à la baisse, puis les achats interviennent" et les indices terminent dans le vert, a-t-il noté.

Bank of America, deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a de nouveau bénéficié des hausses de taux d'intérêts au deuxième trimestre.

Elle a enregistré un bond de 11% de son chiffre d'affaires, à 25,2 milliards de dollars. Le bénéfice net ressort à 7,4 milliards de dollars, soit un mieux de 19%. Ajusté par action, il s'établit à 0,88 dollar.

L'action de la banque a gagné 4,49%.

Morgan Stanley a été aussi très recherchée (+6,44%), malgré un bénéfice net en repli. Celui-ci a reculé de 14% à 2 milliards de dollars au deuxième trimestre. La banque d'affaires a souffert d'un trimestre "difficile" dans ses activités de conseil comme l'introduction en Bourse ou les rapprochements.

Son chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 2% sur un an à 13,46 milliards de dollars, marqué par un record dans la branche gestion de fortune. Ses nouveaux actifs déposés par les clients ont atteint 90 milliards de dollars.

Le courtier Charles Schwab a bondi de 12,52%, même si ses bénéfice et chiffres d'affaires ont reculé, car les analystes s'attendaient à des résultats encore moins bons. Schwab a notamment indiqué que la fuite de dépôts avait ralenti.

Pour Steve Sosnick, "le marché haussier s'élargit" et ne se concentre plus seulement sur les valeurs de la haute technologie même si Microsoft a encore été mardi la vedette de la séance, sa capitalisation en Bourse atteignant un nouveau sommet. Son action s'est envolée de presque 4%.

Le géant des logiciels a annoncé la mise en service de son moteur de recherche aidé de l'intelligence artificielle (IA) réservé aux entreprises sur abonnement (Bing Chat Enterprise).

Au-delà des banques, le secteur énergétique a conclu en nette hausse (+0,98%) dans le sillage d'un bond des cours du baril.

Le groupe de défense Lockheed Martin a cédé 2,90%, malgré des résultats et perspectives soutenus par un contexte de demande continue d'armements dans le monde.

D'avril à juin, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 milliards de dollars (+8% sur un an), plus que les attentes des marchés. Son bénéfice est passé de 309 millions de dollars il y a un an à 1,68 milliard de dollars.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 3,78% contre 3,80%.

Plus tôt avant l'ouverture du marché, le département américain du Commerce a indiqué que les ventes au détail aux Etats-Unis avaient continuer de progresser en juin, mais de façon ralentie, à +0,2% contre +0,5% attendu.

"Ce rapport sur les ventes au détail est mitigé mais dans l'ensemble, il brosse le tableau d'un consommateur américain résilient", a estimé Edward Moya, analyste d'Oanda.

Quant à la production industrielle, elle a reculé en juin pour le deuxième mois consécutif (-0,5%).

Avant la publication de ses résultats mercredi, la compagnie aérienne United Airlines a grimpé de 2,74%, les autres compagnies ayant aussi le vent en poupe comme American Airlines (+2,75%) et Delta Airlines (+3,37%).

Egalement au programme des résultats mercredi, Netflix s'est envolé de 5,50%, tandis que Tesla, en hausse sans discontinuer depuis jeudi, a encore pris 1%.

afp/rp