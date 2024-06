New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en petite hausse lundi, signant de peu un nouveau record pour le S&P 500 et le Nasdaq, dans l'attente des gros événements de la semaine, à savoir l'inflation américaine et une décision monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,18%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,35% et le S&P 500 a progressé de 0,26%, ces avancées permettant d'atteindre de nouveaux records pour ces deux indices.

afp/rp