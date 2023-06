New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, concluant une semaine positive marquée par le franchissement d'un seuil technique important, avant un indicateur d'inflation et une réunion de la banque centrale américaine (Fed) très attendus.

Le Dow Jones s'est octroyé 0,13%, l'incide Nasdaq a pris 0,16% et l'indice S&P 500 a gagné 0,12%.

afp/rp