Les indices boursiers américains ont connu une séance mouvementée vendredi, mais ont finalement clôturé en légère hausse, les investisseurs ayant absorbé les dernières données macroéconomiques qui offraient des points de vue divergents sur la date à laquelle les baisses de taux d'intérêt pourraient commencer.

En termes de performances hebdomadaires, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux terminé la première semaine de 2024 avec des performances négatives notables : Le S&P 500 a enregistré sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis fin octobre, tandis que le Nasdaq a connu sa plus mauvaise semaine depuis fin septembre.

Après une semaine de performances négatives, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux fluctué au cours de la journée. Dans un premier temps, de solides données sur l'emploi ont douché les attentes d'un assouplissement rapide des taux d'intérêt, poussant les marchés à la baisse, avant que les données du secteur des services de l'Institute for Supply Management (ISM) indiquant un affaiblissement de l'économie n'encouragent ceux qui parient sur un assouplissement rapide, poussant les marchés à la hausse.

Cependant, bien qu'ils se soient battus pour conserver leurs gains dans l'après-midi, les marchés sont retombés en territoire négatif.

Les investisseurs se sont montrés prudents lors des premières séances de l'année 2024, dans l'attente d'éclaircissements sur la date et le rythme des baisses de taux d'intérêt.

L'espoir d'un assouplissement rapide avait déclenché un rallye fulgurant au cours des dernières semaines de 2023, de sorte que toute remise en cause de cette hypothèse a donné lieu à des prises de bénéfices.

"Pour l'instant, cela ressemble probablement à une correction saine pour un marché qui était suracheté à la fin de l'année dernière", a déclaré Greg Boutle, responsable de la stratégie sur les actions et les produits dérivés aux États-Unis chez BNP Paribas.

L'enquête ISM a montré que l'activité du secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie, est tombée à 50,6 en décembre, contre 52,7 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 52,6.

Par ailleurs, le rapport du département du travail a montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu.

"En ce qui concerne les données macroéconomiques, je pense qu'il y en a pour tout le monde, en termes de données que nous voyons", a déclaré Boutle.

Il a toutefois ajouté qu'il était peu probable que les données publiées cette semaine aient convaincu qui que ce soit de changer d'avis sur la réduction des taux d'intérêt en début d'année.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, 66,4 % des traders estiment qu'il y a au moins 25 points de base de chances que les taux soient abaissés en mars.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté dans l'après-midi et est repassé au-dessus de 4 %.

L'indice des valeurs financières a été l'un des secteurs de l'indice S&P 500 en territoire positif, après avoir atteint un sommet de plus d'un an et demi plus tôt dans la journée.

Les banques ont continué d'enregistrer de bonnes performances, avant le début de la saison des résultats la semaine prochaine, l'indice S&P des banques atteignant un plus haut de 11 mois. Les grandes banques régionales ont été soutenues, KeyCorp, Citizens Financial Group et Comerica Inc ayant toutes progressé.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 8,37 points, soit 0,18 %, pour terminer à 4 697,05 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 11,47 points, soit 0,09 %, pour atteindre 14 521,77 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 24,09 points, soit 0,07%, pour atteindre 37 464,43 points.

Applied Therapeutics a chuté après que le médicament contre les maladies cardiaques du développeur a montré des résultats décevants lors d'un essai en phase finale.

Palantir Technologies a perdu du terrain après que Jefferies a rétrogradé la société d'analyse de données à "sous-performance" en raison des valorisations élevées des actions.

Peloton a bondi après que le fabricant d'équipements de fitness a déclaré qu'il apporterait son contenu d'entraînement à la plateforme vidéo de courte durée TikTok dans le cadre d'un partenariat exclusif.