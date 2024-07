NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé sans direction lundi, prudente avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et de nombreux résultats de grandes entreprises américaines dans les jours qui viennent.

L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 0,1%, à 40.539,93 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,1%, à 5.463,54 points, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a pris 0,1%, à 17.370,20 points.

Les volumes ont été peu nourris alors que se profilent les congés du mois d'août et que les investisseurs attendent dans les prochains jours les publications des géants technologiques Amazon, Apple, Meta et Microsoft.

Les investisseurs s'attendent très majoritairement à ce que la Fed maintienne ses taux directeurs inchangés mercredi, tout en signalant la probabilité d'un premier assouplissement de sa politique avant la fin de l'année, compte tenu des progrès réalisés dans la lutte contre l'inflation. Des décisions de politique monétaire sont également attendues au Japon et au Royaume-Uni cette semaine.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans a perdu 3 points de base, à 4,171%, tandis que taux du titre à deux ans est resté quasiment stable, à 4,391%.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, a cédé 4 points de base, à 104,56 points.

VALEURS A SUIVRE:

-Le fabricant de composants électroniques ON Semiconductor (+11,5%), ancienne filiale de Motorola, a inscrit la plus forte progression du S&P 500 après la publication de résultats et de revenus supérieurs aux attentes au trimestre écoulé.

-L'action américaine (ADR) d'Alibaba a pris 2,7% alors que l'agence Bloomberg a rapporté lundi que le géant de la distribution en ligne pourrait relever les commissions prélevées auprès de ses vendeurs tiers. Alibaba n'a pas pu être joint pour un commentaire.

-Le groupe de restauration rapide McDonald's (+3,7%) a regagné le terrain perdu vendredi malgré l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre. Le groupe a indiqué lors d'une conférence téléphonique qu'il s'attendait à une hausse des prix "modérée" cette année pour ses produits alors que la fréquentation de ses restaurants a reculé au cours du trimestre écoulé.

-Occidental Petroleum (-0,6%) a annoncé lundi des ventes d'actifs pétroliers, notamment au Texas et au Nouveau-Mexique à Permian Ressources, pour environ 970 millions de dollars. Ces cessions du groupe détenu à 29% par la société de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, s'inscrivent dans le cadre d'un programme de ventes à réaliser d'au moins 4,5 milliards de dollars pour se désendetter. Occidental affiche une dette de près de 17 milliards de dollars actuellement.

-Boeing a perdu 0,8%. Le média américain spécialisé dans l'aéronautique The Air Current a rapporté dimanche que l'ancien directeur général du groupe de défense et d'avionique Rockwell Collins Kelly Ortberg était l'un des candidats à la succession de l'actuel PDG David Calhoun qui doit quitter ses fonctions à la fin de l'année.

-Bureau de New York, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela, Jérôme Batteau)

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2024 16:42 ET (20:42 GMT)