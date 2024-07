New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, sur la lancée des derniers jours, confiante, en apparence, dans les indicateurs et les résultats à venir plus tard cette semaine.

Les indices Nasdaq et S&P 500 ont engrangé respectivement 0,28% et 0,10%, signant ainsi de nouveaux records en clôture, tandis que le Dow Jones s'est effrité de 0,08%.

afp/rp