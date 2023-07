New York (awp/afp) - La Bourse de New York a trébuché jeudi après de bons chiffres sur l'emploi privé qui ont enflammé les paris sur de prochaines hausses de la Fed et fait grimper les taux obligataires avant le rapport officiel sur l'emploi vendredi.

L'indice Dow Jones a finalement lâché 1,07%, après avoir perdu jusqu'à 1,50% en séance. Le Nasdaq a cédé 0,82% et le S&P 500 a reculé de 0,74%, selon des résultats provisoires. Les taux obligataires ont bondi à plus de 5,10% en séance pour le taux à deux ans, au plus haut depuis 2006.

afp/rp