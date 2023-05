(Mises à jour avec les cours de clôture officiels, le volume des transactions, l'ampleur)

* Home Depot baisse après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles

* Capital One en hausse après que Berkshire Hathaway a révélé sa participation

* Horizon et Amgen chutent après que la FTC ait intenté un procès pour bloquer l'accord

* Le Dow Jones a baissé de 1,01%, le S&P 500 de 0,64%, le Nasdaq de 0,18%.

NEW YORK, 16 mai (Reuters) -

Les indices boursiers américains ont clôturé en baisse mardi après une prévision décevante de Home Depot et des données sur les ventes au détail américaines pour avril qui ont indiqué un ralentissement des dépenses de consommation, tandis que l'incertitude sur les taux d'intérêt et les négociations sur la limite de la dette ont pesé sur le sentiment.

Home Depot a reculé de 2,15 % et a été l'un des plus gros freins au Dow Industrials et au S&P 500 après que le détaillant de produits d'amélioration de l'habitat a réduit ses prévisions de ventes annuelles et prévu une baisse plus importante que prévu de ses bénéfices. Les actions de son homologue Lowe's Companies Inc ont chuté de 1,16 %.

"Il est possible de dire que les gens en ont assez de dépenser pour leur maison, qu'ils veulent vivre des expériences, sortir, faire d'autres choses, et qu'ils ne veulent pas réparer leur maison comme le fait Home Depot, dont les bénéfices ont été catastrophiques", a déclaré Ken Polcari, associé directeur de Kace Capital Advisors à Boca Raton, en Floride.

Le département du commerce a annoncé que les ventes au détail avaient augmenté de 0,4 % en avril, ce qui est inférieur à l'estimation d'une augmentation de 0,8 %. Mais les ventes au détail de base ont rebondi, un chiffre qui exclut les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires.

"On a l'impression que les gens commencent à être un peu plus sensibles au succès de la Fed et que le drame actuel du plafond de la dette suscite de l'angoisse.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 336,46 points, soit 1,01 %, à 33 012,14, le S&P 500 a perdu 26,38 points, soit 0,64 %, à 4 109,9 et le Nasdaq Composite a plongé de 22,16 points, soit 0,18 %, à 12 343,05.

Des données récentes ont indiqué un ralentissement de l'économie américaine à la suite d'une série de hausses de taux par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation élevée. Ce ralentissement, ainsi que les récentes négociations sur le plafond de la dette américaine, ont attiré l'attention sur le moment où la banque centrale cessera de relever ses taux d'intérêt ou les réduira.

Alors que le marché table actuellement sur une hausse des taux d'ici la fin de l'année, les récents commentaires des responsables de la Fed suggèrent qu'ils ne sont pas prêts à réduire les taux prochainement.

Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a déclaré qu'il était "à l'aise" avec l'idée d'augmenter encore les taux d'intérêt si nécessaire, mais qu'il appréciait le caractère "optionnel" de la dernière déclaration de politique monétaire.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle ne pensait pas que la banque centrale puisse encore maintenir les taux d'intérêt.

Les parlementaires ont entamé une nouvelle série de discussions sur le relèvement du plafond de la dette. Le département du Trésor a prévenu qu'il pourrait se retrouver à court d'argent dès le 1er juin en l'absence d'un accord, ce qui déclencherait un défaut de paiement et entraînerait probablement une forte baisse de l'activité économique.

Horizon Therapeutics a chuté de 14,17 % après que la Federal Trade Commission a déclaré qu'elle allait intenter une action en justice pour bloquer l'accord de rachat de la société par Amgen Inc. pour un montant de 27,8 milliards de dollars. Les actions d'Amgen ont chuté de 2,42 %.

La baisse des deux titres a pesé sur l'indice Nasdaq Biotech, qui a clôturé à un plus bas de trois semaines après avoir baissé de 2,44%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée en trois mois.

Les actions de Capital One Financial Corp ont grimpé de 2,05 % le lendemain du jour où Berkshire Hathaway Inc a révélé avoir pris une participation de près d'un milliard de dollars dans le titre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 4,05 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,28 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

L'indice S&P 500 a enregistré 12 nouveaux sommets sur 52 semaines et 13 nouveaux creux ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux sommets et 188 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 9,36 milliards d'actions, contre une moyenne de 10,58 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.