(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Nvidia atteint un nouveau record alors que Morgan Stanley augmente son prix de vente.

* Adobe grimpe après des prévisions de résultats optimistes

* Le Nasdaq s'apprête à enregistrer sa plus longue série de victoires hebdomadaires depuis mars 2019

* Indices : Dow en baisse de 0,02%, S&P en hausse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,19%.

16 juin (Reuters) - Les indices boursiers américains ont été modérés vendredi, mais sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires, les signes d'atténuation des pressions sur les prix et de ralentissement de la croissance économique alimentant l'espoir que la Réserve fédérale approche de la fin de sa campagne de resserrement monétaire.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis 14 mois, alors qu'une série de données économiques cette semaine indiquait un ralentissement de l'inflation, éclipsant les inquiétudes concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt que la Fed a prévues mercredi.

La banque centrale américaine a indiqué que les coûts d'emprunt pourraient augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année, mais les traders estiment que la Fed fera une pause après une hausse des taux de 25 points de base en juillet, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup.

Après une forte hausse des marchés ces derniers temps, les investisseurs se sont tournés vers les secteurs défensifs du marché vendredi.

L'indice S&P 500 des services aux collectivités et celui des biens de consommation de base ont progressé respectivement de 1,1 % et de 0,5 %, tandis que le secteur des matériaux a été à l'origine des baisses.

"Il y a des gens qui vont estomper le rallye parce que le marché a été incroyablement fort cette année. Vous obtenez donc une petite rotation vers des secteurs défensifs", a déclaré Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Management.

Les attentes des consommateurs américains en matière d'inflation à court terme sont tombées à leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans en juin et les perspectives pour les cinq prochaines années se sont légèrement améliorées, selon l'enquête de l'Université du Michigan qui a également montré une embellie du sentiment.

"L'optimisme des investisseurs est lié à la baisse rapide de l'inflation. Les marchés rattrapent les perspectives haussières et croient de plus en plus que la Fed n'a aucune crédibilité", a déclaré M. Hatfield.

Toutefois, les remarques optimistes des responsables politiques de la Fed ont tempéré l'optimisme des investisseurs.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que "l'inflation de base ne diminue pas comme je le pensais" et le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s'est dit "à l'aise" avec de nouvelles augmentations de taux étant donné que l'inflation n'était pas encore sur la voie d'un retour à 2 %.

À 11:57 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 6,16 points, soit 0,02 %, à 34 401,90, le S&P 500 était en hausse de 2,21 points, soit 0,05 %, à 4 428,05, et le Nasdaq Composite était en baisse de 26,51 points, soit 0,19 %, à 13 756,31.

Malgré tout, une remontée fulgurante des valeurs mégacapitalisations a placé le Nasdaq sur la voie d'une huitième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de progression hebdomadaire depuis mars 2019, tandis que l'indice de référence S&P 500 est en passe de grimper pour la cinquième semaine d'affilée.

Nvidia a augmenté de 1,8% pour atteindre de nouveaux records après que Morgan Stanley a relevé son objectif de prix à 500 dollars et a désigné le fabricant de puces comme son meilleur choix parmi les entreprises américaines de semi-conducteurs.

Adobe Inc a gagné 3 % après que les prévisions de bénéfices du fabricant de Photoshop ont dépassé les estimations des analystes.

Les transactions devraient être volatiles vendredi en raison de l'expiration simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur indices boursiers et des contrats d'options sur indices.

Le fabricant d'aspirateurs iRobot Corp a bondi de 20,4 % après que l'autorité britannique de régulation de la concurrence a donné son feu vert à l'acquisition de la société par Amazon.com pour un montant de 1,7 milliard de dollars.

Micron Technology a glissé de 1,7 % après que le fabricant de puces mémoires a mis en garde contre un impact plus important sur les revenus mondiaux en raison de l'interdiction chinoise de vendre ses puces à des industries nationales clés.

United Parcel Service a reculé de 0,9 % après que les employés syndiqués ont voté en faveur d'une grève en cas d'échec des négociations contractuelles.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,51 contre 1 sur le NYSE et de 1,78 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 24 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 90 nouveaux plus hauts et 36 nouveaux plus bas. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru Rédaction de Vinay Dwivedi)