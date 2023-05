Wall street a progressé mercredi, prenant de l'élan dans les échanges de l'après-midi, et le dollar a touché un plus haut de six semaines alors que les banques régionales ont bondi et que les négociations à Washington sur le relèvement du plafond de la dette ont progressé.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé de plus de 1 %, l'espoir d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette aidant les investisseurs à faire abstraction des résultats médiocres du deuxième trimestre de l'année dernière.

perspectives lamentables pour le deuxième trimestre

trimestre du détaillant Target Corp, qui fait suite à des prévisions également

de la part de Home Depot Inc.

de Home Depot Inc. mardi.

Les banques régionales ont apporté un certain soutien, l'indice KBW des banques régionales ayant bondi de 6,8 %, alors que les craintes d'une crise de liquidité dans le secteur s'estompent.

Les négociations sur le plafond de la dette, qui sont devenues une préoccupation croissante pour les acteurs du marché, semblent aller dans la bonne direction, avec les promesses du président américain Joe Biden et du président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, selon lesquelles les États-Unis éviteront un défaut de paiement catastrophique.

"Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des commentaires positifs indiquant que des progrès sont réalisés en vue d'un accord sur le plafond de la dette, et cela a donné au marché une raison de remettre l'argent au travail", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

"Je pense que nous dépasserons le début du mois de juin avant qu'un accord ne soit trouvé. Mais pour l'instant, le soleil brille et les oiseaux gazouillent".

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 380,36 points, soit 1,15 %, à 33 392,5, le S&P 500 a gagné 45,22 points, soit 1,10 %, à 4 155,12 et le Nasdaq Composite a ajouté 142,57 points, soit 1,16 %, à 12 485,62.

Les actions européennes ont clôturé en baisse, le sentiment ayant été affaibli par des résultats en baisse et des préoccupations concernant la possibilité d'un défaut de paiement de la dette américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,15 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,54 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,23 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,49 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,84 %.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines face à un panier de devises mondiales, bénéficiant de son statut de valeur refuge alors que les négociations sur le plafond de la dette se poursuivent, mais a reculé alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur des baisses de taux d'intérêt à court terme de la part de la Réserve fédérale.

"Le dollar vous indique que les personnes qui négocient sur le marché des changes ne croient pas qu'un défaut de paiement va se produire", a déclaré M. Pavlik.

Le Dollar Index a progressé de 0,3%, l'euro a baissé de 0,23% à 1,0836 dollar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,87 % par rapport au billet vert, à 137,61 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2486 $, en hausse de 0,01 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté après que les données sur le logement aient montré une augmentation des mises en chantier et des permis de construire pour les maisons individuelles, mais ils ont été maintenus dans une fourchette par les craintes de défaillance de crédit aux États-Unis.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 10/32 pour atteindre un rendement de 3,5868%, contre 3,549% mardi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 6/32 pour atteindre un rendement de 3,8839%, contre 3,873% mardi en fin de journée.

Les prix du pétrole ont rebondi grâce à l'amélioration des perspectives de la demande et à l'optimisme quant à la résolution du problème du plafond de la dette.

Le brut américain a bondi de 2,78% pour s'établir à 72,83 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 76,96 dollars le baril, en hausse de 2,74% sur la journée.

L'or a reculé face à la hausse du dollar après que les remarques des responsables de la Réserve fédérale aient suggéré qu'il serait prématuré de parler d'une réduction des taux.

L'or au comptant a baissé de 0,3% à 1 982,47 dollars l'once.