Les principaux indices de Wall street ont progressé et les actions européennes ont enregistré leur plus forte hausse en une journée depuis deux mois vendredi, alors que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine progressent.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, les investisseurs s'interrogeant sur la durée de la hausse des taux d'intérêt.

Les négociateurs démocrates et républicains s'efforcent toujours de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain à l'approche de la date limite.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 1,09 %, mais était encore en baisse de 0,51 % sur la semaine.

Les données américaines ont révélé des dépenses de consommation plus élevées que prévu en avril. L'augmentation des dépenses de consommation personnelle (PCE) a renforcé les attentes de la Réserve fédérale en matière de relèvement des taux d'intérêt en juin ou en juillet.

Le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy semblaient se rapprocher d'un accord avant la date limite du 1er juin, qui relèverait le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars pour deux ans. Un haut responsable républicain a toutefois indiqué qu'il y avait des désaccords sur certains programmes de prestations pour les Américains à faibles revenus. Par ailleurs, après la clôture des marchés, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a reporté au 5 juin la date limite pour le relèvement du plafond de la dette.

Le dollar s'est affaibli par rapport à un panier de devises, mais était toujours en voie d'enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif, les marchés pariant sur des taux d'intérêt plus élevés et plus longs.

L'or a progressé par rapport à son plus bas niveau depuis deux mois, et les prix du pétrole ont augmenté.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté, les données économiques solides et les remarques optimistes des responsables des banques centrales ayant déclenché une réévaluation à la hausse des paris sur les taux d'intérêt de la zone euro.

"Cette semaine a été une sorte de rappel à l'ordre pour les attentes en matière de taux. On se rend compte que l'inflation va rester plus longtemps collée à la réalité", a déclaré Mike Hewson, stratège en chef chez CMC Markets.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,00 % à 33 093,34, l'indice S&P 500 a gagné 1,30 % à 4 205,45 et l'indice Nasdaq Composite a grimpé de 2,19 % à 12 975,69.

Les actions du secteur des puces ont augmenté pour la deuxième journée grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle. Marvell Technology Inc a terminé en hausse de plus de 30 % après avoir prévu un doublement de son chiffre d'affaires annuel dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Les actions du fabricant de puces le plus précieux au monde, Nvidia Corp , ont augmenté de 2,54 % après avoir atteint un niveau record jeudi à la suite d'une prévision exceptionnelle.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 1,2 %, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau en huit semaines. La société suédoise de jeux Embracer a bondi de 13,1 % en tête de l'indice, et Faurecia a ajouté 7,5 % après que Jefferies a relevé le fabricant français de pièces détachées automobiles à "acheter".

L'Italie espère clôturer l'année 2023 avec une croissance économique comprise entre 1,2 % et 1,4 %, ce qui est supérieur à l'objectif officiel fixé à 1 % en avril, a déclaré le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des opérateurs en matière de hausse des taux des fonds fédéraux, est passé de 4,51 % à 4,5598 %.

LA REPRISE CHINOISE REMISE EN QUESTION

En Asie, le Nikkei japonais a augmenté de 0,4 %, les revenus et les mises à jour de la production de Nvidia ayant stimulé les entreprises japonaises exposées.

Le coût de l'assurance de l'exposition à la dette du gouvernement américain a baissé vendredi.

Le yuan chinois a chuté en même temps que les actions chinoises, alors que les attentes d'une reprise post-pandémique en plein essor s'estompent, faisant chuter les prix de l'acier dans le pays à leur niveau le plus bas depuis trois ans.

La question de la dette américaine n'est pas le seul "plafond" auquel nous sommes confrontés, car le ralentissement des données économiques chinoises suggère qu'un plafond de croissance pourrait également se former", a déclaré George Davis, stratège technique de RBC. Le prix du Brent a augmenté de 69 cents, soit 0,9%, à 76,95 dollars le baril et le pétrole brut américain a clôturé en hausse de 84 cents, soit 1,2%, à 72,67 dollars, alors que les traders jonglaient avec des messages contradictoires sur l'offre des principaux producteurs avant la prochaine réunion politique de l'OPEP+.

Le prix de l'or au comptant a augmenté de 0,33% pour atteindre 1 946,69 dollars l'once, et les contrats à terme sur l'or ont augmenté de 0,03% pour s'établir à 1 944,30 dollars.