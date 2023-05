(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Nvidia Corp atteint un niveau record grâce à des prévisions optimistes

* Les poids lourds de l'IA, Microsoft et Alphabet, progressent

* Deux agences de notation placent le crédit américain sous surveillance négative

* Indices : S&P 500 +1,17%, Nasdaq +1,99%, Dow +0,15%.

(Nouveau tout au long, mise à jour des prix et de l'activité du marché, ajout de détails sur la négociation de Nvidia et d'autres actions)

25 mai (Reuters) -

Wall street a bondi jeudi à la suite d'une prévision exceptionnelle de Nvidia qui a fait bondir l'action du fabricant de puces et alimenté un rallye des sociétés liées à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs guettaient des signes de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine.

L'action de Nvidia Corp a bondi de 26 % pour atteindre un niveau record après que le fabricant de puces le plus coté au monde a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur de 50 % aux estimations et a déclaré qu'il augmentait son offre pour répondre à la demande de ses puces d'intelligence artificielle (IA).

Selon les données de Refintiv, les investisseurs avaient échangé pour plus de 47 milliards de dollars d'actions Nvidia en milieu d'après-midi.

"Nvidia a officiellement remplacé FANG en tant que pièce maîtresse de ce marché", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. "Les investisseurs sont obsédés par l'IA, et Nvidia est l'histoire parfaite de l'IA".

Les poids lourds de l'IA que sont Microsoft Corp et Alphabet Inc ont augmenté respectivement de 3,7 % et de 2,3 %. Advanced Micro Devices Inc a bondi d'environ 10 %, Micron Technology Inc a ajouté 3,9 % et Broadcom Inc a grimpé de 6 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a grimpé de 6,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an et était en passe de connaître sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis novembre.

Parmi les 11 indices sectoriels du S&P 500, celui des technologies de l'information a bondi de 4,5 %. Six indices sectoriels ont reculé, menés par l'énergie, en baisse de 1,68%, suivie d'une perte de 1,24% pour les services publics.

Intel Corp, que les investisseurs considèrent comme à la traîne dans la course à l'intelligence artificielle, a chuté de 6,1 %, ce qui a pesé sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles.

Wall street a été nerveux ces derniers jours au sujet des négociations qui traînent à Washington pour relever le plafond de la dette nationale de 31,4 billions de dollars et éviter un défaut de paiement.

Jeudi, le président américain Joe Biden et le parlementaire républicain Kevin McCarthy se sont rapprochés d'un accord, les deux parties n'ayant plus qu'un écart de 70 milliards de dollars sur les dépenses discrétionnaires, a rapporté Reuters, citant une source au fait des discussions.

Reflétant l'incertitude du marché, les rendements à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis mars après que les agences de notation Fitch et DBRS Morningstar ont placé les États-Unis sous surveillance en vue d'un éventuel abaissement de leur note.

Dans le même temps, des données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage n'a augmenté que modérément la semaine dernière, tandis qu'un rapport du département du commerce a confirmé que la croissance économique s'est ralentie au premier trimestre.

L'indice S&P 500 a progressé de 1,17 % à 4 163,37 points.

Le Nasdaq a gagné 1,99 % à 12 732,28 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,15 % à 32 848,08 points.

Avec le gain de jeudi, le S&P 500 est en hausse d'environ 8 % jusqu'à présent en 2023 et le Nasdaq a récupéré plus de 30 % de ses pertes de l'année dernière.

Ralph Lauren Corp a augmenté de 6 % après que le détaillant de luxe ait dépassé les estimations de bénéfices.

Le détaillant d'électronique Best Buy Co Inc a augmenté de 2,1 % à la suite de résultats trimestriels positifs, tandis que la chaîne de magasins discount Dollar Tree Inc a chuté de près de 10 % après avoir revu à la baisse ses perspectives de bénéfices annuels.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 dans un rapport de 1,5 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux records et 31 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq a enregistré 45 nouveaux records et 144 nouveaux records à la baisse.