* Les ventes au détail de mai augmentent de façon inattendue, les demandes d'allocations chômage restent stables.

* Kohl's en hausse après un relèvement de TD Cowen

* Les indices sont en hausse : Dow 1,13%, S&P 0,83%, Nasdaq 0,61%.

15 juin (Reuters) - Les principaux indices boursiers américains ont atteint des plus hauts de plusieurs mois jeudi, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont baissé après une série de données économiques indiquant un relâchement des pressions sur les prix, ce qui a compensé les craintes que la Réserve fédérale ne poursuive sa politique monétaire expansionniste.

Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté de manière inattendue en mai, les consommateurs ayant dépensé pour une série de biens, y compris des véhicules. Une autre série de données a montré que les demandes d'allocations chômage sont restées inchangées à 262 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 juin, mais qu'elles étaient supérieures aux prévisions des économistes qui tablaient sur 249 000 demandes d'allocations.

En outre, les prix à l'importation ont baissé en mai et la baisse annuelle a été la plus forte en trois ans.

Les rendements du Trésor américain ont reculé, ce qui a stimulé les actions des sociétés de croissance sensibles aux taux d'intérêt. Apple, Microsoft et Meta Platforms ont gagné entre 0,7 % et 2,6 %.

"À ce stade, beaucoup d'argent a été mis de côté par les personnes qui avaient peur de la récession, et au fur et à mesure que les inquiétudes disparaissent, les gens reviennent vers les actions", a déclaré David Russell, vice-président de Market Intelligence chez TradeStation.

"J'ai l'impression que le marché est passé par un changement haussier plus structurel".

La Fed a laissé les taux inchangés dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi, mais a indiqué qu'ils pourraient augmenter d'au moins un demi-point de pourcentage cette année si l'inflation reste obstinément persistante et si l'économie américaine reste résiliente.

Selon l'outil Fedwatch du CME, 69 % des traders estiment qu'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt est possible en juillet.

UnitedHealth, une composante du Dow Jones, a rebondi après les pertes subies lors de la séance précédente et a progressé de 2,9 %.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, ce sont les valeurs énergétiques qui ont le plus progressé (+1,4 %), les prix du pétrole ayant augmenté de plus de 2 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets en 14 mois, tandis que le Dow a touché un pic en six mois au cours de la séance, soutenu par des signes de résilience économique, une saison de bénéfices meilleure que prévu et des paris sur le fait que les taux d'intérêt sont proches de leur maximum.

À 12:32 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 382,88 points, ou 1,13%, à 34 362,21, le S&P 500 était en hausse de 36,22 points, ou 0,83%, à 4 408,81, et le Nasdaq Composite était en hausse de 83,39 points, ou 0,61%, à 13 709,87.

Kroger Co a baissé de 4,1% après que le détaillant de grandes surfaces ait manqué les estimations de revenus du premier trimestre.

Kohl's Corp a augmenté de 1 % après que TD Cowen a relevé le niveau de l'opérateur de grands magasins de "marché performant" à "surperformance".

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises Alibaba Group et JD.com ont augmenté de 2,7 % et 3,2 %, respectivement, après que la Banque populaire de Chine a réduit le coût d'emprunt de ses prêts politiques à moyen terme pour la première fois en 10 mois.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, avec un ratio de 2,26 contre 1 sur le NYSE et de 1,51 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 58 nouveaux plus bas. (Reportage de Shristi Achar A et Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Vinay Dwivedi et Shounak Dasgupta)